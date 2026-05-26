BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MUŞSİAD üyeleriyle bir araya gelerek Bursa ekonomisinin geleceği ve ortak çalışma fırsatlarını değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Muşlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUŞSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Şehirlerin ortak akıl ve güçlü dayanışma kültürüyle büyüdüğünü vurgulayan Başkan Burkay, 'Muşlu hemşehrilerimizin Bursa'ya olan aidiyeti, çalışma azmi ve birlik anlayışı ortak geleceğimizin en güçlü unsurlarından biridir.' dedi.

MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun ise BTSO'nun son 13 yılda önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını belirterek, 'BTSO çatısı altında kent ekonomisine değer katan vizyoner ve istikrarlı çalışmalar ortaya konuyor.' ifadelerini kullandı.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MUŞSİAD ev sahipliğinde düzenlenen programda Muşlu iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Bursa ekonomisinin geleceği, kentin üretim ve ihracat hedefleri ile BTSO'nun 2030 vizyonu ele alındı.

İş dünyasının beklentileri, sanayide dönüşüm süreci ve ortak çalışma fırsatlarının değerlendirildiği buluşmada, Bursa'nın rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BURSA'NIN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ BİRLİKTE HAREKET ETME KÜLTÜRÜ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MUŞSİAD üyeleriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun ile uzun yıllara dayanan güçlü bir dostluk ve iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Bir şehirde yaşamanın yanı sıra o kente aidiyet duymanın da önemli olduğunu ifade eden Burkay, 'Sizler sadece bu şehirde yaşayan değil, aynı zamanda bulunduğu yere değer katan insanlarsınız. Bursa'nın en büyük zenginliği de budur.' dedi.





MUŞLU İŞ İNSANLARI BURSA EKONOMİSİNE DEĞER KATIYOR

İbrahim Burkay, Bursa'nın bugün sanayisi, ihracatı, ticareti ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri haline gelmesinde Muşlu iş insanları, sanayiciler, esnaf ve çalışanların önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

Muşlu iş insanlarının Bursa ekonomisine değer kattığını belirten Burkay, MUŞSİAD'ın da bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Muşlu iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan derneğin güçlü bir dayanışma örneği sergilediğini kaydeden Burkay, 'MUŞSİAD, hemşehrilik hukukunu ekonomik dayanışmaya, ortak akla ve Bursa'ya değer üreten bir güce dönüştürüyor. Bu çatı altında oluşan birliktelik son derece kıymetli.' dedi.





ŞEHİRLER ORTAK AKILLA BÜYÜR

İş dünyasında başarının artık tek başına hareket etmekle değil, birlikte düşünmek, üretmek ve ortak hareket etmekle mümkün olduğunu vurgulayan Burkay, MUŞSİAD'ın üretim, yatırım, istihdam ve ticari iş birliklerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Daha önce MUŞSİAD üyeleriyle BTSO çatısı altında bir araya geldiklerini hatırlatan Burkay, TEKNOSAB'dan lojistik yatırımlarına, sanayide dönüşümden ihracat hedeflerine kadar birçok konuda ortak bir perspektif ortaya koyduklarını ifade etti.

MUŞSİAD'ı Bursa iş dünyasının önemli paydaşlarından biri olarak gördüklerini belirten Burkay, şehirlerin ortak akıl ile büyüdüğüne inandıklarını söyledi.





BURSA ÖNEMLİ BİR GELİŞİM İVMESİ YAKALADI

MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, Bursa'nın köklü geçmişi ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın dünya ile rekabet edebilen bir kent olması adına görev üstlenen kurumların büyük önem taşıdığını belirten Durgun, 'BTSO ortaya koyduğu proje ve çalışmalarla son 13 yılda önemli bir gelişim ivmesi yakaladı.

Özellikle TEKNOSAB'ın Bursa'ya kazandırılması stratejik bir adımdı. Dijitalleşme ve yapay zekâ odaklı dönüşümün öne çıktığı bir dönemde hayata geçirilen TEKNOSAB projesi büyük değer taşıyor. Bursa'nın sanayi ve teknolojide hak ettiği noktaya ulaşması adına güçlü bir kadronun ve vizyoner bir yaklaşımın ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu süreçte şehrimize kattığı değer için Sayın Başkanımız İbrahim Burkay liderliğindeki Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz.' dedi.



'BTSO'NUN VİZYONER ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ'

MUŞSİAD olarak iş dünyasının önemli bir parçası olduklarını ifade eden Durgun, BTSO ile iş dünyası arasındaki güçlü diyaloğu önemsediklerini belirterek, 'Doğru atılan adımlar tüm kentin gelişimine katkı sağlar. Son dönemde Bursa'da yaşanan gelişim sürecini yakından takip ediyoruz. MUŞSİAD olarak bizler de BTSO çatısı altında ortaya konulan istikrarlı ve vizyoner çalışmaları destekliyoruz.' diye konuştu.

