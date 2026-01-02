Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ithalat rejimi kararlarını Resmî Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemelerle yerli üretimin korunması, ithalatta ek gümrük vergisi ve tarife kontenjanları ile bazı ürünlerde gözetim ve korunma önlemleri uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin yerli üretimini desteklemek, haksız rekabeti önlemek, istihdamı artırmak ve cari açığı azaltmak amacıyla 2026 yılı ithalat politikalarını güncelledi. 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıkalmada, yayımlanan bu kararla birlikte, bazı ürünlerde ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanacak, 35 sanayi ürününde tarife kontenjanı açılacak ve ithalat tebliğleri güncellenecek.

Altından mücevher eşyası gibi bazı ürünlerde uygulanan yüzde 20 ek mali yükümlülük, artık ilave gümrük vergisi olarak tahsil edilecek.

Ayrıca, ithalatta gözetim uygulamaları da genişletildi. 47 ürün grubunda birim fiyat güncellemesi ve yeni gözetim kıymetleri belirlendi.

İhracatçı Kayıt Formu'nun geçerlilik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Bakanlık, bazı ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmaları başlattı.

PET Resin, Tereftalik Asit ve muhtelif karton türleri gibi ürünlerde ithalat artışı ve koşulları yerli üreticilere zarar veya zarar tehdidi oluşturup oluşturmadığı incelenecek.

Bakanlık açıklamasında yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağını vurguladı.