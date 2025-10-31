Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği öncülüğünde Türk Hava Yolları'nın Gaziantep İli Tanıtımı Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

GAZİANTEP (İGFA) - Köklü tarihi, 5 antik kente ev sahipliği, gastronomisi ve doğasıyla turizmde yükselen değerlerden olan Gaziantep'in ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı için Türk Hava Yolları (THY) ile yapılacak iş birlikleri ve tanıtım stratejileri kapsamında düzenlenen toplantı yoğun katılım gördü.

Kamu kurumlarının yetkilileri, üniversite rektörleri, STK temsilcileri ve THY yöneticilerinin katıldığı, Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda kentin turizm potansiyelinin artırılması, yurt içi ve yurt dışı destinasyonlarda Gaziantep markasının güçlendirilmesi, gastronomi turizminin desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat tarafından yapılan kapsamlı sunumda Gaziantep merkezli 10 şehirde bulunan 17 kültürel varlığı kapsayan destinasyonda hedeflere ulaşılması için uluslararası tanıtım ve iş birlikleri, tematik tur paketlerinin geliştirilmesi, bölgesel farkındalık ve altyapı gelişimi, hedef pazarlar olan Asya, Uzak Doğu ve Amerika bölgelerinden gelecek turistlere yönelik tanıtım çalışmaları, influencer, basın ve acente iş birlikleri başta olmak üzere konular irdelendi. Ayrıca toplantıda Bolat, sunumunda tarihte zeytinin serüveninin bölge genelinde dikkat çektiğini, bu turlar sırasında ise 7 bin yıllık geçmişiyle Antep peynirinin de ilgilerini çektiğini belirterek, bu tescilli ürünün tanıtımı adına da adımlar atabileceklerini ifade etti.

THY İLE GAZİANTEP DÜNYAYA İHRACAT YAPIYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sunumunda Gaziantep özelinde veriler paylaşırken verirken 2025 yılında yurt dışında 19 tanıtım turu yapıldığını aktardı, 2026 yılı için 14 tanıtım turunun yapılacağını belirtti. Gazi şehrin ihracatında lojistik rakamlarla THY'nin verilerini paylaşan Bolat, 2025 yılında ürünlerin 72 ülkeye hava kargo ile taşındığını aktardı. 323 ton dış hat kargosunun 200 tonunun Gaziantep üretimi olduğunu belirten Bolat, 110 ton gibi rekor bir talep ile Avustralya'ya ürünlerin taşındığını ifade etti.

GAZİ ŞEHRİN SANAYİSİ İLE FARKLI İŞ ORTAKLIKLARI YÜRÜTÜLMESİ HEDEFLENİYOR

THY'nin gelecek hedefleri içinde sadece turizm ve taşıma açısından değil Gazi şehrin sanayisiyle ortak çalışmalar yapılabileceğini aktaran Ahmet Bolat, üniversiteler ve teknopark şirketleriyle projeler yürütülebileceğini söyledi, konu hakkında bilgi verdi.

ŞAHİN: TANITIM DEYİNCE BİZİM EN ÖNEMLİ TANITIM AYAĞIMIZ, TANITIM MEKANİZMAMIZDAN BİR TANESİ TÜRK HAVA YOLLARI

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin OECD Şampiyon Şehir, EBRD Yeşil Şehir ve Avrupa Ödülü sahibi olduğunu belirterek şunları aktardı:

'Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli markası olan Türk Hava Yolları'nı bugün üst düzey yöneticilerini şehrimizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz bizi markalaştıran, Türk Hava Yolları'nı dünya markası haline getiren çok özel misafirler. Bunun en önemli sermayesi beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Bugün vizyonlarıyla, ufuklarıyla, stratejileriyle bu önemli çalışmada ülkemizin en önemli marka değerini yöneten sizler bizim için en kıymetli hazinesiniz. Kültürel mirasımız da diğer önemli hazinemiz. Bugün iki hazineyi bir araya getirdik ve birleştirdik. Bir taraftan ortak geçmişimiz var. Geleceğe emin adımlar ilerliyoruz. Geçmişimizde büyük medeniyet var. Cumhuriyet Dönemi'nin en güzel eserleri burada ve bunların tanıtılma ihtiyacı var. Tanıtım deyince bizim en önemli tanıtım ayağımız, tanıtım mekanizmamızdan bir tanesi elbette ki Türk Hava Yolları.'

BÜTÜN İHTİŞAMIYLA ŞEHİR AYAKTA

Gaziantep'in kongrelerde de büyük atılımlar yapıldığını belirten Başkan Fatma Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Kültürün ve sanatın konuşulduğu yerde her şey yolundadır. Bütün ihtişamıyla şehir ayakta, esnafıyla ayakta, sanayisiyle ayakta, akıllı şehir, yeşil şehir, dirençli şehir hedefiyle ayakta. Lojistik destekle birlikte bizim hedefimiz Asya turisti buraya getirmek. Çünkü Asya turisti kum, güneş, deniz istemiyor. Tarih istiyor, medeniyet istiyor. Fırat'ın destinasyonunu istiyor. Mardin'den, Diyarbakır'dan Mezopotamya'yı görmek istiyor, tatmak, koklamak istiyor ve bu tarihi dokuyu yüreğini hissetmek istiyor. Onun için de bölgeye gelmesi gerekiyor. Daha iyi tanıtım ihtiyacımız var. Bugünle birlikte bugün sizin o gücünüzle, uluslararası networkünüzle, yönteminizle yeni bir beyaz sayfa, yeni bir dönem açılacağına bütün yüreğimize inanıyoruz.'