Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunu ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Kastamonu Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski, Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Başkanı Şükrü Baturoğlu ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven gibi önemli isimlerle bir araya geldi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu'daki programa ilk olarak Kastamonu Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski ile başlayan THF Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun Kastamonu'daki durumu ve geleceği hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıç, Kastamonu Esen Akü temsilcisi Cengiz Kesici ve Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak ile de bir araya gelerek, hentbolun daha geniş kitlelere ulaşması için atılacak adımlar üzerinde durdu.

Başkan Kılıç, Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Başkanı Şükrü Baturoğlu ve Kastamonu Candarbey Spor Kulübü Başkanı Esin Demirbaş Kerim ile yapılan görüşmelerde, kulüplerin ihtiyaçlarını ve gelecek planlarını ele aldı. Bu görüşmelere Kastamonu İl Temsilcisi Recep Karaçamoğlu da katılarak, yerel hentbol faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Karabük'teki temaslarına Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile başlayan Kılıç, hentbolun Karabük'te daha da yaygınlaşması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Kılıç, ayrıca Karabük Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Erol Sütçü ile de bir araya gelerek, kulübün hedefleri ve gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

"HEDEFİMİZ HENTBOLU TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA ULAŞTIRMAK"

Kastamonu ve Karabük'teki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin her köşesinde yaygınlaşması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Başkan Kılıç, "Kastamonu ve Karabük'te gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, hentbolun bu bölgelerde güçlü bir şekilde var olması için attığımız önemli adımlardan sadece birkaçıdır. Bu ziyaretler, yerel yöneticiler ve spor kulüpleriyle kurduğumuz sağlam iş birliklerinin bir yansımasıdır. Amacımız, hentbolu sadece belirli bölgelerde değil, ülkemizin her noktasına ulaştırmak; gençlerimize bu sporu sevdirmek ve onları hentbolun dinamizmiyle tanıştırmaktır. Hentbolu daha geniş kitlelere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Özellikle çocuklara yönelik projelerimizden biri olan 'Kral Şakir', hentbolu eğlenceli bir şekilde tanıtmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu projeyle, çocuklarımızı hentbolun heyecanıyla tanıştırmayı ve onların bu spora olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimizin hentbol ile büyümesi, sporun geleceği için en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.