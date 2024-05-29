Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunda kulüplerin ekonomilerine can suyu olacak Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile kurulacak güneş enerjisi santralinin tanıtımının yapıldığı bir basın toplantısı düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Taner Senseven ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal katıldı. "EURO 2032'DE İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" Toplantıda bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve değerli basın mensupları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Millî takımlarımızın elde ettiği prestijli sonuçlar kadar, bizi son dönemde sevindiren bir diğer gelişme de, ülkemizin EURO 2032'de İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak olması. Bugün millî takımımız, tarihindeki en genç kadrolardan birine sahip. Genç yeteneklerimiz, gerek ulusal liglerde, gerekse uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olacak millî takımımızın temellerini attık. EURO 2032'de Türk futboluna yepyeni başarılar kazandırarak, inşallah şampiyonluk kupasını ülkemize getirmelerini hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, yine geçtiğimiz günlerde ülkece hepimizi oldukça sevindiren bir haber daha aldık. TFF olarak UEFA'ya aday gösterdiğimiz Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandık. Aynı şekilde, Ankara'da yapımı devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun yetişmesi durumunda, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali ile tarihimizde ilk kez başkentimizde bir UEFA finali oynanacak." ifadelerini kullandı. "SAHA DIŞINDA DA FUTBOLUMUZUN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ" Projenin detayları hakkında bilgiler veren Başkan Büyükekşi, "Türk futbolunun sürdürülebilir geleceğinin temelleri, elbette sadece saha içinde elde edilecek başarılarla atılamaz. Saha dışında da futbolumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Devletimizin 'Türkiye Yüzyılı' stratejisi çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm vizyonuna uygun olarak öncelikle dijital dönüşümümüzü tamamladık. Bu kapsamda kulüplerimize transfer ve vize süreçlerini dijital araçlarla tamamlamaları imkanını sağladık. Hakem, gözlemci, temsilci raporlarının dijital dönüşümünü tamamladık. Kulüplerin sezon öncesi maç forması dijital yöntemlerle belirlenmesini sağladık. Bu sayede deplasman takımlarının her maça üç forma götürme mecburiyeti ortadan kalktı ve kulüpler için ciddi bir tasarruf imkanı doğdu. Tüm TFF yapısında dijital imzaya geçtik. Altyapı akademilerinde 'Big data' oluşturmaya başladık. Böylece altyapı akademilerindeki futbolcuların tüm bilgileri bu 'Big data'ya yükleniyor ve akademi direktörlerinin ulaşımına hazırlanıyor olacak. Şimdi sıra GES Projesi ile yeşil dönüşümde. Hepimizin bildiği gibi, günümüz dünyasında sürdürülebilirlik konusunda büyük küçük demeden tüm kişi ve kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Bu noktada özellikle karbon salım oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve "karbon sıfır" hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar büyük bir önem taşıyor. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, enerji ihtiyacımızı verimli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme düşüncesiyle değerli bir projeyi daha hayat geçiriyoruz. Bugün, Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile yaklaşık 2.6 mWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kurulması için ilk adımı atıyoruz. 33 bin metrekare alanda yaklaşık 6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor. Ayrıca Karaman'da devletimiz bu projemizi desteklemek amacıyla kurumumuza bir arazi tahsis etti. Bu arazi içinde kulüplerimiz de elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kulüpler Birliği Vakfı'na bilgisini verdik. Kulüpler isterse tek tek de bu projeye başvurup yeşil dönüşümlerini başlatabilirler." şeklinde konuştu.

"BU SANTRAL İLE TFF'NİN ELEKTRİK TÜKETİMİNİN TAMAMINI TEMİZ ENERJİ İLE KARŞILAYACAĞIZ" Bu proje ile çevre duyarlılığı ve enerji maliyetlerinde tasarrufun artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Başkan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anahtar teslim olarak kurulumu öngörülen güneş enerjisi santrali ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun elektrik tüketiminin tamamı temiz enerji ile karşılanacak. Santral ile ayrıca yıllık yarım milyon ağacın atmosferden çektiği karbona denk yaklaşık 2 bin ton karbon salımı engellenecek. Üretilecek yeşil enerjinin büyüklüğü 1.500 adet konutun 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer olacak. Kurulacak güneş enerjisi santrali ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun başta Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri olmak üzere, Beylerbeyi ve Levent tesisleri ile 16 adet bölge müdürlüğündeki kamp ve tesislerinin tamamına temiz enerji sağlanacak. Bu iş birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yeşil sahalara yeşil enerji getirerek Türkiye'nin spor sektöründe de temiz enerji kullanımının yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği desteklemek adına öncü bir adım atmış olacağız. Bu proje ile çevre konusunda tüm paydaşlarımız nezdinde duyarlılığı artırmayı ve enerji maliyetlerinde de dikkate değer bir tasarruf oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi santrali projemiz sadece çevre dostu bir enerji kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda enerji tüketimimizi etkili bir şekilde yöneterek karbon ayak izimizi azaltmamıza da yardımcı olacak. Tarımsal üretime uygun olmayan arazilere kurulacak güneş panelleriyle hem enerji üretecek hem de bu bölgeleri verimli bir şekilde kullanacağız. Devreye girecek santral ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun elektrik tüketiminin tamamını temiz enerji ile karşılayacağız."

"KULÜPLERİMİZİN DE SIFIR KARBON YOLCULUĞUMUZDA BİZLERE EŞLİK ETMELERİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZ" Türk futbolunda yeşil dönüşüme destek vermeleri adına tüm kulüplere çağrıda bulunan Başkan Büyükekşi, "Tüm isteğimiz, bugün attığımız bu adımın, Türk futbolunun sürdürülebilir geleceğine yön vermesi. Önümüzdeki dönemde kulüplerimizin de bu sorumluluğun bir parçası olarak, "sıfır karbon" yolculuğumuzda bizlere eşlik etmeleri en büyük temennimiz. Bu iş birliğine emeği geçen Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Bey başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

"HEM GÜNEŞ, HEM DE RÜZGAR ENERJİSİ OLARAK AVRUPA'DA İKİNCİ POTANSİYELİ YÜKSEK ÜLKEYİZ" Başkan Büyükekşi'nin ardından konuşmasını yapan TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ise, "Sayın Başkanım, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, sayın basın mensupları, sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yeşil dönüşüm dediğimiz vakanın ardından yatan felsefeyi anlamak adına Sanayi Devrimi'nden bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Sanayi Devrimi, insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Üretimin ve tüketimin seri halde hızlıca arttığı ve enerjinin kömür, petrol ve doğalgaz başta olmak üzere fosil yakıtlardan sağlandığı ve böylece atmosfere karbon salınımının yoğunlaştığı bir sürecin başlangıcını Sanayi Devrimi oluşturmaktadır. Günümüzde hepimizin gündelik hayatımızda artık gördüğümüz ve yaşadığımız gibi kuraklık, sel, yangın, heyelan gibi doğal afetler günümüzde baş göstermeye başlamıştır. Dünya, küresel ısınma dediğimiz bu tehlikeden uzaklaşmak için, bu tehlikeyi önlemek için, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Türkiye de imzalayan taraf ülkelerden bir tanesi. Paris İklim Anlaşması şunu hedefliyor: 2050 yılına kadar dünya karbon nötr haline gelmeli. Bu olmadığı takdirde küresel ısınma, dünyayı çok ciddi bir felaketle karşı karşıya bırakacak. Bunun için de bazı hedefler öngörüldü ki, 2050 yılı dünyanın ortak hedefi. Bu konuda öncülük eden başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ise, 2035 yılında enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan, yenilenebilir derken yani tükenmeyen, sonsuz, güneş gibi, rüzgar gibi ve karbon salımı üretmeyen kaynaklardan enerjilerini temin etme taahhüdünde bulundular. Türkiye de bu alanda 2053 yılında karbon nötr ülke olma sözünü verdi. Avrupa Birliği bu kapsamda ve Paris İklim Anlaşması kapsamında bir yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat, yeşil ekonomi, her alanda enerjinin tamamen yeşil kaynaklardan üretilmesi gibi bir proje başlattı. Bu çerçevede de sınırlı karbon düzenleme mekanizması adıyla bir düzenleme daha yürürlüğe koydu. Bunun anlamı da şu; Avrupa Birliği ülkeleri 2026'dan sonra, 2026'nın başlamasıyla birlikte bazı ürünlerde, bunlar özellikle karbon salımı yüksek olan üretimler; başta demir-çelik, çimento, seramik, alüminyum gibi mamüllerin üretiminde kullanılan elektriğin yeşil kaynaklardan olmadığı takdirde ilave bir vergi ödemesi direktifini yürürlüğe koydu. Bu da başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerde, sanayi kesimi özellikle üretimlerini güneş ve rüzgar enerjilerinden sağlamasına yönelik bir adım atmasını zorunlu hale getirdi. Biz de Türkiye olarak aslında bu alanda çok şanslı bir ülkeyiz. Hem güneş, hem de rüzgar olarak Avrupa'da ikinci potansiyeli yüksek ülke durumundayız." ifadelerini kullandı.

"2000 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ KULÜPLERİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE TAHSİS ETTİRDİK" Yeşil dönüşüm hareketi doğrultusunda TFF tarafından vakit kaybetmeden harekete geçildiğinin altını çizen Günay, "Bu çerçevede 2022 Haziran ayında biz, Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi başkanlığında genel kurul tarafından seçilip göreve başladığımızda, başkanımıza bu yeşil dönüşüm hareketi içerisinde federasyon olarak biz de elektriğimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlayalım fikrini kendisine iletmiştim. Sayın Başkan da bu konuda derhal harekete geçelim ancak sadece federasyon değil, başta Süper Lig olmak üzere 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig yani bütün profesyonel kulüplerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için harekete geçelim diyerek bana talimat verdi. Bu amaçla çalışmalara başladık ve yine başkanımızın bürokratik, sosyal ilişkileri sayesinde Karaman'da 2000 dönümlük araziyi Türk futboluna, profesyonel spor kulüplerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere federasyona 49 yıllığına tahsis ettirdik. 2 milyon metrekarelik bir alan. 2023'ün Mart ayında gerçekleşmişti, tabii o tarihten sonra kulüplerle bu konuları görüşmeye başladık. Sayın Başkanımız da arz etti, maalesef biz bu konuyla ilgili ilk bilgilendirmeyi dördüncü toplantıda yapabildik. Bir türlü sıra gelmedi enerji santrali yapımı konusunda. Hem Kulüpler Birliği'nde karar sürecinin gecikmesi hem de bazı teknik imkansızlıklar nedeniyle, olumsuzluklar nedeniyle maalesef bütün kulüplerin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere attığımız adım tam istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Fakat biz yine buradan Sayın Başkanımız da ilan etti; herhangi bir kulüp güneş enerjisi santrali yapmak üzere başvurduğunda Karaman'da ihtiyaçlarına yetecek derecede arazi mevcuttur ve federasyon olarak bizim bunu tahsis etmemiz mümkündür." şeklinde konuştu.

"BU PROJE, DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLECEK BİR PROJE" TFF'nin tüm elektrik tüketiminin bu proje sayesinde karşılanacağını yineleyen Günay, "Buradan tekrar bir çağrı yapmakta fayda var. Yine Sayın Başkanımız dedi ki; en azından burada kalmasın, federasyonun tüm elektrik ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçelim. Bu da aslında Türk futboluna önemli bir katkı. Çünkü Avrupa Birliği gelişmiş dünya yenilenebilir kaynaklardan yeşil dönüşüm çerçevesinde elektrik elde etmeyi çok önemsiyor ve Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir marka değeri olarak karşılığını bulacak. Bu çerçevede biz yeniden çalışmaya başladık. Şu an bürokratik işlemler yapılıyor. Temmuz ayında santralin temeli atılacak. Ekim ayında da santral elektrik üretmeye başlayacak. Bu santralde Türkiye Futbol Federasyonu'nun ihtiyacı olan elektrik üretilecek. Bunun yıllık değeri yaklaşık 10-12 milyon TL civarında ve 25 yıllık süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na sağladığı değer bugünkü değer itibarıyla 400 milyon TL'dir. Bu santralin yapımı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu herhangi bir maddi yükümlülük üstlenmemektedir. Herhangi bir harcaması söz konusu değildir. İlgili şirket tarafından bu GES kurulumu yapılacak ve geçici kabulüyle birlikte santral ve arazi federasyonun mülkiyetine geçecek. 6 yıl ilgili şirket işletmesinde yapılacak. 6 yıl sonra da işletme federasyonumuza devredilecek. Böylece federasyonumuz herhangi bir para harcamadan GES santralinin sahibi olacak. Sayın Başkanımız da arz etti; tabii ki federasyonlardan kendi elektrik ihtiyacını yeşil enerjiden sağlamak için dünyada bazı ülkelerin girişimleri var. Türkiye olarak hem bu büyüklükte hem de ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan sağlayan ilk ülkelerden bir tanesi. Bu da dünyaya örnek olabilecek bir proje." diyerek sözlerini noktaladı.

SANTRAL YILLIK ORTALAMA 4.5 MİLYON KWH ÜRETECEK Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Buzluk Köyü'nde, 151 ada, 1 parsel üzerindeki 75.212,55 m² arsa içerisinde bulunan ve TFF için ayrılmış olan 33.214,66 m² araziye 5832 adet güneş panelinden oluşacak santralde, yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor. Santral, Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile TFF'nin öz kaynakları kullanılmadan kurulacak.

Projenin temelinin Temmuz 2024'te atılması planlanıyor Bu kurulacak güneş enerjisi santrali ile başta Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölge müdürlükleri ve tesislerinin elektrik tüketimlerinin tamamı temiz enerji ile karşılanacak. Projede ilgili ön teknik süreçlerin tamamlanması ile Temmuz 2024'te temel atılması ve ilk temiz enerji üretiminin Ekim 2024'te başlaması planlanıyor.