TEV Üstün Başarı Bursu 2025–2026 akademik yılında 9 ay boyunca aylık 11 bin 600 TL olarak belirlendi. Başvuruların alınmaya başladığı burslar için son başvuru tarihi 9 Ekim olarak duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından 2007’den bu yana geleceğin liderlerini desteklemek için kesintisiz yürütülen Üstün Başarı Burs Programı, Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına destek oluyor.

TEV Üstün Başarı Bursu; Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YKS) ilk 5.000’e giren, devlet veya vakıf üniversitelerinde okuyan; hazırlık, 1. ve 2. sınıf lisans öğrencilerinin başvurusuna açık. Ara sınıflardan başvuracak adayların genel not ortalamasının en az 3,50 olması gerekiyor.

Teknik kontrolleri geçen adaylar; kompozisyon ve mülakat gibi aşamalardan oluşan çok adımlı bir süreçte değerlendiriliyor. Program kapsamında tıp, hukuk, mühendislik, temel bilimler, sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler ana alanlarında bu yıl yaklaşık 150 başarılı genç seçilmesi bekleniyor.

TEV, eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda Üstün Başarı Bursu’nu yeni dönemde artırılan burs tutarıyla sürdürüyor.