Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilme hayallerine destek olmak amacıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, EKPSS kurslarının yeni dönem kayıtlarına başladı.DENZİLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilme hayallerine destek olmak amacıyla yeni dönem EKPSS hazırlık kursunu başlatıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kursa başvurular, 26 Eylül 2025 Cuma gününe kadar https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden alınacak. Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek program, sınava girecek adaylara kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sunmayı hedefliyor. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, bugüne kadar düzenlediği beş farklı dönem kursuyla 923 kişinin EKPSS sürecine adım atmasına katkı sağlarken, yeni dönem kursların daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

KURS BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH 26 EYLÜL 2025

Adayların, belediyenin kurs başvurusu ile ÖSYM’nin resmi sınav başvuru sürecini birbirinden ayrı değerlendirmesi önem taşıyor. Kurs için son kayıt tarihi 26 Eylül 2025 olurken, EKPSS sınav başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise 14 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Bu ücretsiz kurs, engelli vatandaşların istihdam olanaklarını artırarak eşit fırsatlar yaratmayı ve kamu sektöründe daha güçlü bir temsil sağlamayı amaçlıyor.