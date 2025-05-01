Devlet tahvili, Hazine bonoları ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde yüzde 0 tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin 17’nci fıkrası kapsamında, 9769 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet tahvili, Hazine bonoları ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde yüzde 0 tevkifat oranı uygulaması 3 ay daha uzatıldı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 4’üncü maddesinde yer alan süre, 30 Nisan 2025’ten 31 Temmuz 2025’e (bu tarih dâhil) çekildi.

Böylelikle devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirler ile 4749 Sayılı Kanun uyarınca varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından sağlanan gelirlerde indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Temmuz 2025’e kadar devam edecek.