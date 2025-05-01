Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Gümrük Vergisi sıfırlandı, karar 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kalması nedeniyle 1 milyon ton mısır ithalatı için tarife kontenjanı açtı.

9772 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında, 31 Temmuz 2025’e kadar ithal edilecek 1 milyon ton mısır için Gümrük Vergisi yüzde 130’dan yüzde 0’a indirildi.

Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatlarda ise mevcut gümrük vergisi oranları uygulanacak.

Amaç, hayvan yemi, tavuk ve kırmızı et üretiminde önemli bir girdi olan mısırda arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak.