Türk sanat müziğinin değerli ismi Safiye Ayla Targan, vefatının 27. yılında, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törende saygı ve özlemle andı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi ve kıymetli bağışçılarından Safiye Ayla Targan ve Eşi Şerif Muhiddin Targan’ı vefatının 27. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anlamlı bir törenle andı. Sanatıyla gönüllerde taht kuran Safiye Ayla, umut dolu mirasıyla anılmaya devam ediyor.

Atatürk’ün en beğendiği seslerden biri olan ve aynı zamanda Cumhuriyet döneminin en önemli sanatçıları arasında yer alan Safiye Ayla sanatıyla olduğu kadar eğitime olan katkısıyla da hafızalarda derin bir iz bıraktı. Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak sayısız öğrencinin eğitim hayalini gerçekleştirmesine vesile olan sanatçının adına açılan “Safiye Ayla Targan Burs Fonu” ile bugüne kadar adına verilmiş 2.012 burs ile gençlerin eğitim hayatına destek olundu.

“Safiye Ayla’nın mirası, eğitime dokunan bir umut ışığıdır”

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Safiye Ayla’nın bıraktığı izleri ve vakıf için anlamını şu sözlerle dile getirdi: “Safiye Ayla Targan, zarif sesi ve benzersiz yorumu ile Türk Sanat Müziği’ne ilham veren kıymetli değerlerimiz arasında yer alıyor. Kendisi eğitime adanmış yaşamıyla vakfımızın gençler için attığı her adımda bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 57 yıldır gençlerimizin geleceğini eğitimle aydınlatmak için çalışıyoruz. Bu uzun ve zorlu yolda gücümüzü bağışçılarımızda alıyoruz. Aynı zamanda TEV Mütevelliler Heyeti Üyesi olan kıymetli bağışçımız Safiye Ayla Targan’ın bıraktığı bu eşsiz mirası sevgi, minnet ve kararlılıkla yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Safiye Ayla Targan’ın sanat ve eğitimle bir arada geçen yaşamı, Türk Eğitim Vakfı’nın faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına ışık tutmayı sürdürüyor.