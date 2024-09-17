Türk Eğitim Vakfı (TEV)’nın 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları 16 Eylül itibarıyla başladı. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ilk kez bir dijital platform üzerinden başvuru alınacak.İSTANBUL (İGFA) - 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine yönelik TEV Üniversite Eğitim Bursu için başvurular, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, TEV tarafından tasarlanan Obigenç isimli mobil uygulama üzerinden, 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

TEV, 2024-2025 akademik dönemi için aldığı yeni kararlar kapsamında aylık üniversite eğitim bursunu 4.500 TL, meslek lisesi bursunu ise 2.200 TL olarak belirledi. Başarı bursları kapsamındaki yüksek lisans öğrencilerine aylık burs miktarının 6.750 TL, doktora ve üstün başarı bursiyerlerine ise 9.000 TL olmasına karar verildi.

TEV’in Meslek Lisesi Bursuna başvurular 9 Eylül-1 Kasım 2024 tarihleri arasında, Üstün Başarı Bursuna (ÜBB) başvurular 2 Eylül-4 Ekim 2024 tarihlerinde, sanat alanında eğitim gören öğrencilere verilen ÜBB Sanat Bursu başvuruları 21 Ekim-8 Kasım 2024 tarihlerinde, yüksek lisans ve doktora burslarına başvurmak isteyen adaylar için ise başvurular 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihlerinde tev.org.tr adresi üzerinden yapılmaya devam edecek.

Üniversite öğrencileri Obigenç uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Obigenç uygulaması üzerinden TEV Üniversite Eğitim Bursuna Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.