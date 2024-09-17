Sabancı Vakfı’nın 15. Sezon Fark Yaratanlarından Hale Uçuş, görme engelli öğrencilerin matematik öğrenimindeki zorlukları aşmalarına destek olmak amacıyla Engelsiz Matematik Eğitim Platformu'nu (ENMEP) kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 15. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Hale Uçuş, 2016 yılında gönüllülük esasına dayalı olarak Engelsiz Matematik Eğitim Platformu’nu (ENMEP) hayata geçirdi.

Platform hem görme engelli bireylere hem de eğitimlerine destek olan öğretmen ve ailelerine fırsat eşitliği temelinde ücretsiz matematik öğrenme ve öğretme konusunda destekleyici eğitimler veriyor. Aynı zamanda erişilebilir materyaller ve içerikler de sunuluyor. 2021 yılında dernek statüsüne geçen platform, Kapsayıcı Erişilebilir Yaşam Derneği (ERYADER) bünyesinde faaliyetlerine sürdürüyor.

Bilecik’in bir köyünde dünyaya gelen ve yaşıtlarına göre konuşmayı geç öğrendiği için ilkokulda zor bir eğitim süreci geçiren Hale Uçuş, Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanarak öğretmen olma hayalini gerçekleştirdi. Mezuniyetinin ardından doğduğu şehir olan Bilecik'e dönerek görevine başlayan Hale Uçuş, kariyerinin ilk yıllarında karşılaştığı görme engelli öğrencisinin matematik öğreniminde yaşadığı zorlukları aşmasına destek olmak için büyük punto ve üç boyutlu materyaller kullanarak dersler verdi. Hale Uçuş, öğrencisinin elde ettiği başarı neticesinde görme engelli öğrencilerin matematik öğrenimi konusunda daha fazla araştırma yapmaya başladı.

Öte yandan Engelsiz Matematik Eğitim Platformu (ENMEP) çalışması ile görme engelli öğrencilere ücretsiz ve çevrim içi olarak destek verdi. Ardından gönüllü öğretmenleri ve görme engelli çocukların ailelerini çalışmalarına dahil etti.

Hale Uçuş liderliğindeki Engelsiz Matematik Eğitim Platformu, bugün çevrim içi eğitimlerle görme engelli öğrencilerle buluşuyor, öğretmenler için erişilebilir eğitim materyalleri hazırlıyor ve bu materyalleri tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Derslerine katılan öğrencilerin ebeveynlerinin dokunsal materyaller hazırlayabilmesi için “Dokunsal Anneler” grubunu kuran Hale Uçuş, YouTube kanalı üzerinden hazırladığı matematik videoları ile daha geniş kitlelere ulaşarak görme engelli öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor.

Hale Uçuş’un görme engelli bireylerin eğitime erişimini arttırmanın yanı sıra öğretmenlerin ve ailelerin de bu sürece dahil olmasını teşvik eden çalışmalarının eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Engelli bireylerin hayatına dokunan her çalışma, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık adına atılmış önemli bir adımdır. Hale Uçuş’un Engelsiz Matematik Eğitim Platformu ile gerçekleştirdiği çalışmalar, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya yönelik mücadelesine büyük bir örnek teşkil ediyor. Sabancı Vakfı olarak bu önemli çalışmaya destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.