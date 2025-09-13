Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ufuk Ocak Ankara’da TETSİAD üyeleriyle buluştu. Toplantıda yaptığı konuşmada Ocak, ev tekstili sektörünün en önemli organizasyonu olan HOMETEX Fuarı’nın Ticaret Bakanlığı tarafından “yurt içi prestijli fuar” kapsamına alındığının müjdesini verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ufuk Ocak, HOMETEX’e katılacak firmaların 2026 yılında 1 milyon 300 bin TL’ye varan destekten yararlanabileceğini belirterek, “Destek oranının her yıl enflasyon oranında yenileneceğine dair de Bakanlığımızdan söz aldık. Ev tekstili sektörümüz için hayırlı olsun.” dedi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen Ev Tekstili Birlik Platformu Buluşması’na Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, TETSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, ATO Meclis Üyesi Yalçın Yılmaz ve ATO Ev Tekstili Meslek Komiteleri Üyeleri ile Ankara’daki TETSİAD üyeleri katıldı. Konuşmasına İzmir’de şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Ocak, “Milletimizin başı sağolsun.” dedi.

6 MİLYON 300 BİN DOLAR FİRMALARA GERİ ÖDENDİ

Görev süresinde en çok önem verdikleri konunun HOMETEX Fuarı olduğunu vurgulayan Ocak, fuarın geçmişte ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. Ocak, “HOMETEX, bir dönem organizatör şirket nedeniyle risk altındaydı. Biz TETSİAD ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle süreci devraldık ve fuarı yeniden yapılandırdık. Üyelerimizin taleplerini dikkate alarak yönetim mekanizmasını tamamen yeniledik. Organizatör şirketin yol açtığı 6 milyon 300 bin dolarlık kaybı dört yıl içinde firmalarımıza geri ödedik. Bu süreçte fuarın uluslararası düzeyde güç kazanması için de önemli adımlar attık. Tanıtım ve reklam çalışmalarına hız verdik. TETSİAD, UTİB, DENİB ve KFA Fuarcılık ile fuara yurt dışından alım heyetleri getirdik, katılımı artırdık ve Türkiye ev tekstili sektörünün görünürlüğünü güçlendirdik.” dedi.

HOMETEX PRESTİJLİ FUAR OLUYOR

Ocak, HOMETEX’in prestijli fuarlar arasına alınmasının sektör açısından tarihi bir kazanım olduğunu belirterek, katılımcılara büyük bir müjde verdi. Ocak, “Daha önce 300 bin TL civarında olan destek tutarı, yeni düzenleme ile birlikte önümüzdeki yıl en az 1 milyon 300 bin TL’ye çıkacak. Üstelik bu destek, her yıl enflasyon oranına göre güncellenecek. Ticaret Bakanlığımızdan bu konuda söz aldık. Böylece fuara katılan firmalar için önemli ve sürdürülebilir bir destek mekanizması sağlanmış olacak. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a sektörümüz adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KONTRAT TEKSTİLİ FUARIYLA YENİ FIRSATLAR

Yeni dönem projelerine de değinen Ocak, “İstanbul’da yarım kalan dernek binamızı tamamlayarak üyelerimizin kullanımına sunduk. Kargo anlaşmalarıyla üyelerimize 250 milyon TL’nin üzerinde avantaj sağladık. Şimdi sırada kontrat fuarı var. Tatil köyleri, rezidanslar, oteller ve işyerlerinin tekstil ihtiyacında daha fazla yer almak zorundayız. Bu alandaki boşluğu dolduracak makul ve fizibilitesi sağlam bir fuar düzenleyeceğiz. İç piyasayı güçlendirmek, yurt dışı kontrat işlerini almak zorundayız.” dedi.

“HOMETEX MARKASIYLA DÜNYAYA AÇILACAĞIZ”

Ocak, HOMETEX World projesi kapsamında uluslararası pazarlara açılacaklarını açıklayarak, sektör için önemli bir vizyon ortaya koyduklarını anlattı. Ocak, “Ortadoğu, Afrika, Suudi Arabistan, Meksika ve ABD’de HOMETEX markasıyla düzenleyeceğimiz fuarlarla bu pazarlarda etkinliğimizi artıracağız. Diğer yandan UTİB’de edindiğimiz UR-GE projeleri ve fuar tecrübesini de TETSİAD’a taşıyacağız.” dedi.

“ANKARA’YA TETSİAD İRTİBAT OFİSİ AÇACAĞIZ”

Ocak, Ankara’daki TETSİAD üyelerinin özverisine dikkat çekerek, devlet ve hükümetle iş birliğini güçlendirmek için üyelerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ufuk Ocak, “Ankara, Denizli ve Bursa’da TETSİAD irtibat büroları kuracağız. Bu sayede üyelerimiz sıkıntılarını, taleplerini ve beklentilerini daha etkin şekilde aktarabilecek. KOSGEB ve diğer devlet desteklerini daha yakından takip etmek için özel bir personel istihdam edeceğiz. Devletimiz her zaman büyük destek sağlıyor ancak iş yoğunluğu nedeniyle fırsatlar kaçabiliyor. Biz, üyelerimizi bilgilendirecek bir ekip oluşturacak ve sürekli diyalog halinde olacağız.” diye konuştu.

MİKRO İHRACAT İÇİN DEV ANLAŞMALAR

Anadolu’nun üretim gücüne dikkat çeken Ocak, “Ankara’daki firma ziyaretlerimizde yüzlerce farklı noktada dağıtımı olan firmalarımızı gördüm. Bu büyük bir emek ve çaba gerektiriyor. UTİB çatısı altında mikro ihracat konusunda birçok çalışma yaptım. Gümrük Birliği anlaşmamız var. Avrupalı herhangi bir markadan paket evimize geliyor, bedel ödemiyoruz. Aynı haklar bizde de var ama maalesef kendi oluşturduğumuz engeller var. Bir ürünü paketleyip Kayseri’ye, Çorum’a gönderiyorsunuz şimdi aynı şekilde Atina’ya, Frankfurt’a, Paris’e de göndereceğiz. Bu doğrultuda DHL, FedEx, TNT gibi uluslararası firmalarla görüşüyoruz, gümrük işlemlerinizi ve servisinizi yapacak donanıma getiriyoruz. Ankaralı kardeşlerimiz mikro ihracat yapacak, emeklerinin karşılığını alacak. Ayrıca bankalarla toplu POS anlaşmaları yaparak üyelerimize finansal avantajlar da sunacağız.” dedi.

GENÇ TETSİAD KURULUYOR

Gençleri sektöre daha fazla dahil edeceklerini belirten Ocak, “Genç TETSİAD’ı kurarak seminerler, konferanslar ve eğitim programları düzenleyeceğiz. Yapay zeka ve e-ticaret gibi yeni alanlarda üyelerimizin önünü açacağız. Onların enerjisi ve bilgi birikimiyle TETSİAD’ın geleceğini güçlendireceğiz.” diye konuştu.

İHRACAT BİRİM DEĞERİNDE 10 DOLAR HEDEFİ

Ocak, ev tekstili sektöründeki ihracat başarısına da değinerek, “İlk altı ayda kilogram başına ihracat değerimiz 8,75 dolara ulaştı. Türkiye ortalaması ise 2 doların altında. Biz ülke ortalamasının beş katına çıkmış durumdayız. Hedefimiz 10 dolara ulaşmak. Haksız ithalata karşı birlikte hareket ederek sektörümüzü daha da güçlendireceğiz.” dedi. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ocak, “TETSİAD 1500’ü aşkın üyesiyle çok güçlü bir dernek. Bunu tek başıma değil, sizlerle birlikte yönetmek istiyorum. Katılın, destek olun, TETSİAD’ı hep birlikte büyütelim” diye konuştu.

ATO BAŞKANI BARAN: “UFUK OCAK SEKTÖRÜN DUAYENİ”

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’da önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Ankara Ticaret Odası Meslek Komitemiz, meclis üyelerimiz ve sektörün duayenleri burada. Önemli bir birlikteliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yeni dönemde başkan adayı olan Ufuk Ocak Bey sektörün duayenlerinden birisi. Çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, Ekim ayında yapılacak seçimlerde kendisine başarılar diliyorum.” dedi. Ev tekstili sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik bir alan olduğuna dikkat çeken Baran, “Bu sektör ülkemizin ihracatı için, istihdamı için çok kıymetli bir alan. İhracatımızın yüzde 95’ini TETSİAD üyeleri yapıyor, bu çok önemli. 1.500’ü aşkın üyesiyle TETSİAD büyük ve kıymetli bir aile. 3 milyar dolarlık ihracat rakamı ve en önemlisi kilogram fiyatında 8,75 dolar seviyesine ulaşmış olmamız sektörü farklı kılıyor. Eğer sektörlerimizin tamamında ev tekstilindeki gibi 8,75 dolar seviyesini yakalayabilsek, bu ülkenin ekonomisi çok farklı bir noktaya ulaşır. Bu başarınızı takdirle karşılıyor, devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Yalçın Yılmaz da ev tekstili sektörünün başarısı için sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak, TETSİAD Kadın ve Genç TETSİAD yapılanmalarının bu sürece katkı sağlayacağını belirtti. HOMETEX Fuarı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “HOMETEX hepimizin en önem verdiği etkinlik, dünyaya açıldığımız penceremiz. Ufuk Bey’in bu fuarda büyük emeği var. İnşallah önümüzdeki süreçte sektörü dünyaya açacak yeni projeler hayata geçecek. Riyad’daki trilyon dolarlık projelerde, Sahraaltı Afrika’da ve Ortadoğu’da varlığımızı güçlendirmemiz lazım. Büyük projelerin geçtiği her noktada TETSİAD etkinlik yapmak zorunda. Ufuk Ocak başkanlığındaki yönetim, KFA Fuarcılık ile birlikte bütün coğrafyalarda etkinlikler gerçekleştirecek. Krizlere karşı bizi sağlam tutan pazar ve ürün çeşitliliği. Bunu sağladığımız takdirde özellikle son dönemde yaşadığımız sıkıntıları atlatacak birçok adımı da atmış olacağız.” dedi.

Yeni döneme ilişkin mesaj da veren Yılmaz, “Çıktığınız yol hayırlı olsun. Sizi Ankaralı olarak görüyoruz ve Ankara sizin yanınızda. Yeni dönemde çok güzel hizmetlere öncülük edeceksiniz.” ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca Ankara’daki TETSİAD üyesi sektör temsilcilerine de toplantıya katıldıkları için teşekkür etti.