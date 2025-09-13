Türkiye’nin en büyük özel sektör çay üreticisi Doğuş Çay; şeker, salça, soğuk çay ve limonata üretiminin yanı sıra cips segmentinde de iddiasını artırdı.BURSA (İGFA) - İstanbul’da Pendik ve İç Anadolu’da Aksaray’da cips fabrikaları bulunan Doğuş Çay, 40 milyon dolar yatırımla Bursa Karacabey’de 3’üncü bir cips fabrikası kurdu. Yeni fabrikayla toplam cips üretim kapasitesini, İzmir tesisindeki kutu cips üretimiyle beraber yüzde 62 artıran şirket; ulaştığı üretim hacmi ile pazardaki yerli-yabancı rekabetinde iddialı bir dönem başlatmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin en büyük özel sektör çay üreticisi olan ve şeker, salça, soğuk çay, limonata ve cips gibi farklı kategorilerde de üretim yapan Doğuş Çay, cips segmentinde yüzde 100 yerli üretimiyle rekabette el artırmaya hazırlanıyor. Cips kategorisine 2013 yılında uluslararası bir firma olan Kraft Gıda’yı satın alarak giren ve Patos, Cipso, Çerezos ve Chips Master markalarıyla İstanbul’da Pendik ve İç Anadolu’da Aksaray’daki fabrikalarında her çeşit cips üretimi yapan Doğuş Çay; 40 milyon dolar yatırımla üçüncü fabrikasını Bursa Karacabey’de hayata geçirdi.

Doğuş Çay, Bursa Karacabey’deki yeni fabrikasının eklenmesiyle toplam cips üretim kapasitesini üç fabrikada yaklaşık yüzde 45 artırdı. İzmir Ödemiş’teki tesisinde ise kutu cips üretimi yapan markanın bu alanda ulaştığı toplam üretimdeki artış oranı ise böylece yüzde 62’ye ulaştı.

“Cipste yakaladığımız başarı ve gençlerin yoğun ilgisi, üretimimizi artırmaya yöneltti”

Extruder, patates ve tortilla cipsi üretilen yeni fabrikanın kurulmasının ve üretimi büyütme ihtiyacının ürünlere gelen talebin bir sonucu olduğunu kaydeden Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, “Başta Cipso olmak üzere tüm cips markalarımıza özellikle gençlerden oldukça yoğun bir ilgi var. Her ortamda keyifle tüketebilen; lezzeti ve kalitesinin yanı sıra ülkemizin damak tadına hitap eden, yüzde 100 yerli üretime sahip olan ürünlerimizin pazardaki hakimiyeti, bizi üretim kapasitemizi artırmaya yöneltti. Bununla birlikte Patos ve Cipso markalarımızla Balkanlar’da ciddi bir pazar payına sahibiz. İhracatta Avrupa ülkelerinden de yoğun talep alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Cips üretim kapasitelerinde toplamda yüzde 62 oranında artış yaşanmasının iç piyasada önemli bir rekabet avantajı kazandırdığını belirten Batallı, “Bu üretim hacmi ve yerli üretimimizin gücüyle, aynı alanda üretim yapan yabancı markalarla rekabeti yeni bir boyuta taşıdık. Hammadde kalitemiz, ürünlerimizin lezzeti, üretim teknolojilerimiz ve sürdürülebilir üretim anlayışımız ile pazarda fark yaratıyoruz. Üretimimizi ilerleyen süreçte artırmaya ve kırsal kalkınmayı, yerli üretimi ve sürdürülebilir tarımı destekleyerek ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Cips üretimiyle istihdam yaratıyor, çiftçilerimize bölgesel destek oluyoruz”

Doğuş Çay’ın İstanbul Pendik, Aksaray ve Bursa’da olmak üzere 3 fabrikadaki cips üretimi için çiftçilerden her yıl en kaliteli ve güvenilir patates ve mısırı temin ederek işlediğini ve açılan her fabrikanın doğrudan bölgesine ekonomik katma değer yarattığını kaydeden Batallı, “Ürün alımları ile bölgedeki çiftçilerimize fiyat istikrarı ve gelir artışı sağlıyoruz. Cips fabrikalarımızda patates, mısır ve irmik temel hammaddelerini kullanıyoruz. Bu ürünler ziraat alanında özel cins tohumların kullanılarak çiftçilerin iyi ziraat uygulamaları ve farklı ürün yetiştirme alanlarında tecrübe ve kazanç sağlamalarına destek oluyor. Ayrıca tarım alanlarının atıl kalmasına engel olarak sürdürülebilir tarıma destek oluyoruz” dedi.

Bugün güçlü bir tarım şirketi olarak üretim yaptıkları tüm kategorilerle Türkiye’nin istihdamına önemli ölçüde katkıda bulunduklarını kaydeden Batallı, “Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayıp insanlarımızın kalkınmasına destek olarak daha iyi yarınlar sunmak için çalışıyoruz. Bursa Karacabey’deki yeni fabrikamızda da yarısı kadın çalışan olmak üzere yaklaşık 351 kişiyi istihdam ediyoruz. Böylece cips segmentindeki toplam istihdamımız yaklaşık 1.700 kişiye yükseldi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren bir marka olarak ayrıca Doğuş Çay firmamız bünyesinde filomuzda 5 adet tır şoförü kadın çalışanımız da bulunuyor” diye konuştu.

“Otomasyon ve yapay zeka destekli uygulamalarla üretim verimliliği en üst düzeyde”

Cips fabrikalarında üretim verimliliğini artırıcı çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların kaliteli ürün elde etmenin önemli bir aracı olduğunu ifade eden Batallı, bu alandaki faaliyetlerini ise şöyle aktardı: “Yazılım alanında iyileştirme çalışmalarını her alanda artırıyoruz. 3 cips fabrikamızda da otomasyon ve robot odaklı projeler geliştiriyoruz. Sevkiyatta akıllı depo uygulamalarımız sürüyor. Ambalaj makine çıkışı ürün toplama, kolileme, palet haline getirme ve sevkiyat rafına iletme işlemlerini, yazılım ve otomasyon kontrollü olarak projelendirerek el değmeden gerçekleştiriyoruz. AI (yapay zeka) destekli iş sağlığı ve güvenliği ile kontrol ve tespit yöntemlerini çalışma alanında kullanarak potansiyel projeleri belirleyip hayata geçiriyoruz. Sürekli iyileştirme felsefemizle, ürün güvenliğini, kalitesini üretim verimliliğini ve sürdürülebilir başarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz.”