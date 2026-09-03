Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos'ta yıllık enflasyonun %31,51'e gerilediğini açıkladı. Yılmaz, arz kapasitesini artırıcı politikalarla kalıcı dezenflasyon ve fiyat istikrarını hedeflediklerini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arası güçlü eşgüdümle kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Ağustos ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,84 gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 seviyesine gerilediğini ifade etti. Temel mallarda yıllık enflasyonun da yüzde 15,89'a düştüğünü kaydetti.

GIDA VE TEMEL MALLARDA İYİLEŞME VURGUSU

Paylaşımda, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonunun yüzde 0,22 olduğu, yıllık gıda enflasyonunun ise geçen aya göre 3,7 puan gerilediği belirten Cumhurbaşkanı Yardımcııs Yılmaz, temel mal enflasyonunda da giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin etkisiyle aylık ve yıllık bazda iyileşmenin sürdüğünü aktardı. Yılmaz, hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrettiğini, aylık fiyat hareketlerinde ise küresel gerilimlerle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra kira ve eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

'DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRACAK POLİTİKALAR ÖNCELİĞİMİZ'

Enerji ve emtia fiyatlarındaki sert hareketler ile jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümünü etkilediğini vurgulayan Yılmaz, dışsal şokların yurt içi fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaların önceliklendirildiğini ifade etti. Yılmaz, vatandaşların günlük yaşam maliyetini doğrudan etkileyen kira, gıda, enerji ve ulaştırma alanlarında arz kapasitesini ve verimliliği artırmaya yönelik politikaların güçlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda sosyal konut projelerinin sürdüğünü, aynı zamanda kentsel dönüşüm uygulamalarıyla güvenli konut stokunun artırılmasının hedeflendiğini de aktardı.

HEDEF: KALICI DEZENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşme ve arz yönlü politikalarla dezenflasyon sürecinin kalıcı hale getirilmesini, fiyat istikrarının ise güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde tesis edilmesini hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, fiyat istikrarıyla birlikte ekonomide öngörülebilirliğin artacağını, kalıcı refah artışının destekleneceğini ve kazanımlardan toplumun tüm kesimlerinin dengeli biçimde faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.