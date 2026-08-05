'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, belirli şartların gerçekleşmesi halinde PKK/KCK ile bağlantılı bazı suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet hükümlerinin infazının belirli sürelerle ertelenmesini öngörüyor.

ANKARA (İGFA) - 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili yaptığı paylaşımda, 'Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur' ifadelerini kullandı.

Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan çalışmanın 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Türkiye'nin iç kalesini tahkim edecek, millî birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir aşama olduğunu kaydeden Kurtulmuş, paylaşımında, 'İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır. Bu sürece katkı sunan siyasi partilerimize, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerimize ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre söz konusu teklife göre düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı tüm oluşumlarının fiili varlığına son verdiğinin, elindeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması şartı aranacak. Bu şartların yerine gelmesi halinde, örgüt kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkûmiyetlerin infazı belirli sürelerle ertelenebilecek.

Teklif kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında bırakıldı. Buna göre, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Aynı süreler, bu suçlardan hüküm giymiş kişilerin cezalarının infazı için de uygulanacak. Erteleme süresi boyunca zamanaşımı işlemeyecek, dosyalar ve deliller muhafaza edilecek. Müsadereye konu mal varlıkları ve eşyalar hakkında ise tasfiye işlemleri devam edecek.

Teklifte, erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararının kaldırılacağı, soruşturma, kovuşturma veya infazın kaldığı yerden devam edeceği hükme bağlandı. Buna karşılık, belirlenen sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilecek; infazı ertelenen cezalar ise infaz edilmiş sayılacak.

Kanun teklifiyle ayrıca sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ile MGK Genel Sekreteri'nden oluşacak bir kurul kurulması öngörülüyor.

Kurul, sürecin işleyişini değerlendirecek, gerekli görülmesi halinde yeni idari ve yasal düzenleme önerilerinde bulunabilecek.

Teklif kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir İzleme Komisyonu oluşturulması da planlanıyor. Komisyon, süreci takip edecek ve tavsiye kararları hazırlayabilecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya yetkili kurumlara yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek.

Kanun teklifi, TBMM komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul'un gündemine gelecek. Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması halinde yürürlüğe girecek.