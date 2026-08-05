İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda;

-257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve 2'si de tutuklandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire: pic.twitter.com/H4iDyPM1IK — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 5, 2026

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, 'Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca operasyonda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyona katkı sunan ekipler tebrik edildi.