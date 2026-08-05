DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Yeşildere Barajı Sulama Projesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 88'e ulaştığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla 8 mahallede 38 bin 850 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 650 milyon lira katkı sağlanacak.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Yeşildere Barajı Sulama Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla Karacabey'in verimli tarım arazilerinin modern basınçlı sulama sistemiyle buluşacağını belirterek, sulama inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 88 seviyesine ulaştığını açıkladı. Balta, proje kapsamında 8 mahallede bulunan toplam 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağını ifade etti. Yeşildere Barajı'nda 23 Ağustos 2024 tarihinde su tutulmaya başlandığını hatırlatan Balta, sulama şebekesinin cazibeli hattında yer alan 20 bin dekarlık alana su verildiğini ve deneme sulamalarının başladığını söyledi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI

Proje kapsamında toplam 27 bin 71 metre CTP boru, 109 bin 152 metre HDPE100 boru, 838 sanat yapısı, pompa istasyonu ve regülasyon havuzu yer alıyor. Bugüne kadar 23 bin 980 metre CTP boru, 89 bin 100 metre HDPE100 boru ile 365 sanat yapısının imalatı tamamlandı. Karaniç Deresi üzerinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın temelden 67 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Balta, yaklaşık 16 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip baraj sayesinde su kaynaklarının verimli şekilde değerlendirileceğini vurguladı.

YILLIK 650 MİLYON LİRALIK KATKI BEKLENİYOR

DSİ Genel Müdürü Balta, sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 650 milyon lira ek katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Karacabey'de yoğun olarak buğday, bezelye, soğan, mısır, bostan ürünleri, domates, zeytin, şeker pancarı, kırmızı biber ve fasulye üretimi yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin modern sulama sistemleri sayesinde suyu daha verimli kullanması, üretim maliyetlerini düşürmesi ve tarımsal verimliliği artırması amaçlanıyor.