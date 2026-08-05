Edirne'nin Keşan ilçesinde internet üzerinden emniyet kemeri satın almak isterken dolandırılan bir vatandaş polise başvurdu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Keşan'da meydana geldi.

Müşteki E.Ç., internet üzerinden araç emniyet kemeri temin etmek amacıyla araştırma yaptığı sırada bir site üzerinden şahıslarla irtibat kurdu. Satıcılarla ürünün satın alımı konusunda anlaşma sağlayan E.Ç., akabinde karşı tarafa EFT/havale yoluyla toplam 20 bin TL gönderdi. Bir süre sonra vaat edilen ürünün gönderilmemesi ve şahıslara ulaşılamaması üzerine dolandırıldığını anlayan E.Ç., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Emniyet güçleri F.M. isimli şüphelinin yakalanması ve olayla ilgili detayların açığa çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden yapılacak alışverişlerde güvenilir ve resmi platformları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyardı.