Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa'da bir kahvehanede vatandaşların konuştuklarını kaleme aldı. Siyaset, ekonomi ve adalet üzerine yapılan konuşmalarda, 'Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi haklı?' sorusunun yanıtı arandı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'nde kahve sohbeti dinlemeye, sokaktaki vatandaşın gündeminde neler olduğunu öğrenmeye, ülke gündemine ilişkin neler konuşulduğunu öğrenmeye gittim.

Yaşları 50 ile 65 arası 4 kişi, çaylarını yudumlarken ülke gündemini değerlendiriyorlar.

Aralarında biri inşaatçı olduğunu anladığım konuşmalarda siyaset, ekonomi ve adalet üzerine sohbet olunca başladım dinlemeye:

İlk gündem maddesi siyasetti:

A vatandaş: Özgür Özel yanlış yaptı. CHP'den ayrılmayacaktı. Atatürk'ün partisini bırakmak nedir? Mücadele edecekti parti içinde.

B vatandaş: Bence en doğrusunu yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'ye kayyum yoluyla çöktü. Ne yapacaktı mücadele edip. Kılıçdaroğlu, kendi delegelerini seçip kurultaya gidecekti. Özgür Özel kaybedecekti.

C vatandaş (inşaatçı): Özgür Özel kolayı seçti. Kurultayda kaybedeceğini anladı o yüzden gitti. Delegelere dağıtılan paralarla kurultayı kazanmıştı. Her şey ortaya çıktı. Bence başka hesaplar var. İngilizlerin oyunu bu.

A vatandaş: Bence de öyle. Özgür Özel ve İmamoğlu bir proje. Baksanıza İstanbul Büyükşehir'den ne kadar paralar götürmüşler. Şuraya yazıyorum. Seçimlerde Özgür Özel'in alacağı oy oranı yüzde 10'u geçmez.

D vatandaş: Bursa'da da öyle değil mi? Bozbey'e güvendik oy verdik. Sadece Nilüfer Belediye Başkanıyken 16 milyar götürmüş. Vakıf üzerinden para götürmüşler. Neymiş eğitime katkı. Benim çocuk için burs istedim vermediler. Kime verdiler eğitim burslarını? Büyükşehir'in bütçesi daha fazla. Bakalım Büyükşehir'den ne kadar götürmüşler çıkar yakında ortaya:

C vatandaş (inşaatçı): Ben inşaat yapacaktım kendi arazime. Benim sokakta 3 kat imar veriyorlar. Arka sokağımızda 11 kat imar. 4 yıl önce Nilüfer Belediyesi'ne gittim, en azından 5 kat imar çıksın diye. 'Vakıfa 200 bin lira bağış yapacaksın' dediler.

D vatandaş: Yasal bir şey ise vakıfa falan bağış yapmana gerek yok. Yasal olmayan bir şey istiyorsan bağış yaparsın. Bunun adı aslında rüşvet. Resmi adı bağış.

C vatandaş (inşaatçı): Yasal bir şey istesen de bağış istiyorlar anlamadım.

A vatandaş: Kardeşim belediyelerden alacaksın imar izni yetkisini, vereceksin bakanlığa. Gör bak bakalım rüşvet dönüyor mu? Belediye başkanı olmak için seçimlerde milyonlar harcıyorlar. İmar izni yetkisini al bakalım belediye başkanı olacak birilerini buluyor musun? Ülkede adalet yeni işlemeye başladı. Yıllardır adalet mekanizması işlememiş bu ülkede.

Hararetli konuşmalar arasında 4 çay daha söyleniyor. Kahveciye, 'çaylar Alman usulü' deniliyor. Eskiden 'ben ısmarlayacağım' kavgası yapılırdı. Şimdi maalesef, herkes kendi içtiğini ödüyor.

Devamında bakın neler konuştu bizim Küçük Millet Meclisi grubu:

B vatandaş: Adalet işliyor ama sadece muhalefete. Kendi adamlarına da adalet yapsınlar da görelim.

A vatandaş: Yapıyorlar zaten. AKP'li kaç belediyeye operasyon yaptılar. Bazıları tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nereden geldiyse iyi ki geldi. Bak bir sürü yolsuzlukları gördük. Sorun orada değil. Bozbey ve Turgay Erdem ile birlikte kaç kişiyi aldılar. Sonra serbest bırakıyorlar. Bu kısmı anlamıyorum. İtirafçı ol serbest kal. Böyle bir şey olamaz. Suç işlediyse cezasını çekmeli. Serbest kalmamalı.

D vatandaş: Bu ekonomi şartlarında adaleti düşünemeyeceğim. O devletin işi. Ben cebimdeki paraya bakıyorum. 23 bin lira emekli maaşı ile ne yapayım? Allah'tan evim kirada değil. Yoksa perişandım. Allah kirada olan emeklilerin yardımcısı olsun.

A vatandaş: Sorun şu aslında. Devletin kasasında para mı yok. Zenginden alsın. Gariban halktan ne isteniyor. Her şeye vergi koyuyorlar. Milletvekilleri, 2 yılda kıyak emekli oluyorlar. Tansu Çiller yüzünden çıktı bu milletvekiline kıyak emeklilik. Ömür boyu maaş alıyor. Kesin emekli milletvekili maaşlarını. 200 bin lira emekli milletvekili maaşı mı olur? Emekliye 23 bin lira, emekli milletvekiline 10 katı 200 bin lira. Adalet mi?

C vatandaş (inşaatçı): Ekonomi bu şekilde düzelmez. Mehmet Şimşek milletin boynuna vergi urganı doladı. Zengin holdingler vergi ödemiyor, sonra vergi affı çıkıyor. Olan vatandaşa oluyor.

Bursa siyaseti ile ilgili konuşmaları diğer yazılarımda paylaşacağım.

Nilüfer ilçesindeki bir mahallede konuşulanlar bunlar:

Bakalım diğer ilçelerde neler konuşuluyor?

Sağlıklı ve esen kalın: