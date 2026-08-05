Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni yönetmelikle yapı ruhsatı süreçlerinde köklü bir dönüşüm başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mimarlık ve mühendislik projelerinin dijital ortamda hazırlanmasını ve Elektronik Proje Yönetim Sistemi (e-PYS) üzerinden teslim edilmesini zorunlu hale getirdi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı ruhsatı süreçlerini tamamen dijital ortama taşımayı hedefleyen iki önemli yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. 'Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik' ile 'Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik', sektörde proje üretiminden ruhsat onayına kadar tüm süreci yeniden şekillendirecek.

Yeni düzenlemeye göre, uygulama imar planı bulunan alanlarda yapılacak yeni binaların mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri dijital standartlara uygun hazırlanacak. Projeler BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) tabanlı oluşturulacak, IFC formatında teslim edilecek ve bunlardan üretilen 2 boyutlu paftalar PDF/A formatında sunulacak.

Yönetmelikle birlikte proje dosyalarının isimlendirilmesi, CAD çizim standartları, katman yapıları, mahal numaralandırması, BIM model içerikleri, IFC sınıfları ve kalite kontrol süreçleri de ilk kez ayrıntılı kurallara bağlandı.

İkinci yönetmelikle ise yapı ruhsatı sürecinin elektronik ayağı düzenlendi. Bakanlığın kuracağı Elektronik Proje Yönetim Sistemi (e-PYS) üzerinden proje yükleme, inceleme, eksiklik bildirme, revizyon, onay ve arşivleme işlemleri dijital ortamda yürütülecek. Güvenli elektronik imza kullanılan projelerde basılı evrak zorunluluğu da büyük ölçüde ortadan kalkacak.

KADEMELİ GEÇİŞ YAPILACAK

Düzenleme, küçük ölçekli müstakil yapılar ile bazı tarım yapıları dışında kalan yeni binaları kapsıyor. Ancak BIM ve dijital teslim zorunluluğu tüm Türkiye'de aynı anda başlamayacak. Büyükşehirlerde yüksek metrekareli projelerden başlanarak 2029-2032 yılları arasında aşamalı geçiş uygulanacak. Konut dışındaki bazı yapı türleri için ise uygulama 2033 yılına kadar ertelendi.

'Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik' 1 Eylül 2027'de, 'Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik' ise 1 Eylül 2028'de yürürlüğe girecek.

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