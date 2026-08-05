İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz 2016'daki Marmaris suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını açıkladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol aldığı belirtilen firari ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Karatepe, 1 Ağustos 2026'da Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adli mercilere sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Karatepe'nin, FETÖ yapılanmasına ilişkin çeşitli itiraflarda bulunduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, şüphelinin 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, askeri eğitim sürecinde örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Karatepe'nin meslek hayatı döneminde örgüt içindeki bağlantılarını sürdürdüğünü, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem yapıya aktardığını ve yurt dışı görevi sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ifade ettiği kaydedildi.

Şüphelinin, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu konuta yönelik düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda yer aldığını itiraf ettiği belirtildi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından sahte kimlikle 'Salih Usta' adını kullanarak yaklaşık 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da gizlendiği öne sürülen Karatepe'nin, yakalanmamak için yabancı uyruklu kişilere ait kimlik ve internet hatlarını kullandığı, ailesiyle de e-posta yoluyla iletişim kurduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü ve ardışık arama kaydının bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, firari örgüt mensuplarının adalete teslim edilmesi için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI



15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün talimatı doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan ve o tarihten bu yana firari durumda bulunan ihraç Yüzbaşı Burkay: pic.twitter.com/z48R2Qvxyd — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 5, 2026