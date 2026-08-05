TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çocukların okulda ve dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskleri ele aldığı son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, dijital platformlarda güvenliğin artırılması ve çocuk haklarının güçlendirilmesine yönelik önemli öneriler gündeme geldi.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri araştırmak amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Levent Beyazıt başkanlığında son toplantısını yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Beyazıt, çocukların yalnızca okulda değil, dijital dünyada da korunması gerektiğini belirterek, 'Çocuklarımızı sınıfta olduğu kadar ekran başında da korumalıyız. Okul bahçesi kadar dijital dünyayı da güvenli hale getirmeliyiz.' dedi.

Komisyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Beyazıt, bundan sonraki sürecin rapor hazırlama aşaması olacağını ifade etti.

'MEVZUAT YETERSİZ KALIYOR'

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantıda sunum yapan Çocuk ve Kadın Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, çocuklara yönelik şiddetle mücadelede mevcut mevzuatın günümüz koşullarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddeti açık şekilde yasaklayan yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirten Yalçın, televizyonlar ile sosyal medya platformlarında şiddet görüntülerinin yayımlanmaması, dizi ve filmlerde çocukların mafya ve çete üyeleri olarak gösterilmesinin de yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

'ÇOCUK DOSTU BAŞVURU MEKANİZMASI KURULMALI'

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2. Başkanı Muhammet Ecevit Carti ise dijital platformlarda çocukların karşılaştığı risklere karşı çocukların kolayca ulaşabileceği, hak temelli bir başvuru mekanizmasının oluşturulmasını önerdi. Carti, farklı kurumlarda başvuru sistemleri bulunduğunu ancak çocukların doğrudan erişebileceği özel bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz de çocukların dijital güvenliğinin yalnızca içerik denetimiyle sınırlı olmadığını, kişisel verilerin korunmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Kanlıgöz, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik resen incelemeler yürütüldüğünü hatırlatarak, 2024 yılında 13-17 yaş grubundaki çocuklara ait gizli hesapların kamuya açık hale gelmesine imkan tanınması nedeniyle Instagram'a 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu, TİHEK ve KVKK yetkililerinin sunumlarının ardından komisyon üyeleri görüş ve önerilerini paylaşırken komisyonun hazırlayacağı raporda okul güvenliği, dijital ortamda çocukların korunması ve şiddetin önlenmesine yönelik politika önerilerine yer verilmesi beklendiği kaydedildi.