Pençe Kilit operasyon bölgesi ardından Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplamda 17 oldu.ANKARA (İGFA) - Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, öğleden önce Pençe Kilit bölgesinde etkisiz hale getirdiği 9 terörist sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1892889632943055124

Bakanlıktan yapılan açıklamada, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği bildirildi.