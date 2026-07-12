Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan yaklaşık 994 bin öğrenciden 452'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Uzmanlar ise tercih döneminde puandan çok yüzdelik dilimin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu yıl sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da düzenlenen sınava 994 bin 358 öğrenci katılırken, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti.

Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulun yanı sıra yurt dışında 8 ülkede kurulan 11 sınav merkezinde iki oturum halinde yapıldı. Öğrencilere sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenci sayısı 452 oldu. Lise tercih süreci ise 13 Temmuz'da başlayacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Eğitimci ve Öğrenci Koçu Kamir, sınav sonucunun çocukların geleceğini tek başına belirlemeyeceğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Kamir, sonuç gününde ailelerin çocuklarına ilk olarak puanlarını değil, duygularını sormaları gerektiğini ifade ederek, 'Çocuklar aldıkları puanı zamanla unutabilir ancak sonuç ekranına baktıklarında anne ve babalarının kurduğu ilk cümleyi unutmazlar. İlk sorunuz 'Kaç puan aldın?' değil, 'Nasıl hissediyorsun?' olmalı.' dedi.

Tercih döneminin en az sınav kadar önemli olduğuna dikkat çeken Kamir, tercihlerin puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılması gerektiğini vurguladı. Okul seçiminde yalnızca taban puanların değil, akademik kadro, rehberlik hizmetleri, sosyal imkanlar, yabancı dil eğitimi, okul kültürü ve ulaşım gibi kriterlerin de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.