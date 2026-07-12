Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali, 8'inci gününü geride bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Kültür Yolu Festiali, geleneksel sanat atölyelerinden uygulamalı sanat tanıtımlarına, tiyatro gösterisinden çocuk ve yetişkinlere yönelik etkinliklere uzanan program, her yaştan ziyaretçiyi kültür ve sanatın farklı alanlarıyla buluşturdu. Ebru ve Katı atölyeleri yoğun ilgi görürken, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyunu festival kapsamında tiyatroseverlerle buluştu.

Ofis Sanat Merkezi'nde Büşra Altmışdört tarafından gerçekleştirilen Ebru Atölyesi'nde katılımcılar, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatının en seçkin örneklerinden biri olan ebru sanatını yakından tanıdı. Kitre ile yoğunlaştırılmış su üzerinde oluşturulan desenlerin kağıda aktarılma süreci uygulamalı olarak aktarılırken, katılımcılar bu kadim sanatın estetik inceliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Aynı merkezde Nimet Bakır tarafından düzenlenen Katı Atölyesi'nde ise kağıt oyma sanatının geleneksel uygulama teknikleri tanıtıldı. Kağıt ve deri yüzeylerin özel keski teknikleriyle işlenerek geleneksel motiflere dönüştürülme süreci uygulamalı olarak anlatılırken, katılımcılar katı sanatının inceliklerini yakından keşfetti.

USTA SANATÇILAR GELENEKSEL SANATLARI TANITTI

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında ziyaretçiler; Çini Sanatı Tanıtımı, Çamur Şekillendirme Tanıtımı ve Ebru Sanatı Tanıtımı etkinlikleriyle geleneksel sanatların üretim tekniklerini ve estetik anlayışını yakından tanıdı. Uygulamalı anlatımlarla gerçekleştirilen etkinlikler, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyunu, festival kapsamında izleyicilerle buluştu. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen komedi eserlerinden biri olan oyun, yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu olay örgüsü ve güçlü mizah diliyle sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan zengin programıyla 12 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini kültür ve sanatın farklı renkleriyle buluşturmaya devam edecek.

Festival boyunca Gümrükönü Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden 'Sakarya'nın Tarihi Yüzü' sergisi, kentin tarihi yapıları, sokak dokusu, ibadethaneleri ve kültürel duraklarını fotoğraf kareleriyle sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGUSAD) üyesi 21 fotoğrafçının eserlerinden oluşan sergi, Sakarya'nın çok katmanlı kültürel kimliğini görünür kılarak ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.