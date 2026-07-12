Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Eğitim Şehri Gaziantep' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), kent genelindeki 8 merkezinde düzenlediği LGS Hazırlık Programı kapsamında 550 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sundu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından GASMEK'in eğitim desteğinden yararlanan 13 öğrenci, Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı dilimine girerek önemli bir başarıya imza attı.

Başarı grafiği bununla da sınırlı kalmadı. Sınav sonuçlarına göre 20 öğrenci yüzde 2'lik, 30 öğrenci yüzde 3'lük, 37 öğrenci yüzde 4'lük, 67 öğrenci yüzde 5-7'lik, 102 öğrenci yüzde 7-10'luk, 164 öğrenci yüzde 10-15'lik ve 233 öğrenci ise yüzde 15-20'lik başarı diliminde yer aldı.

'GASMEK'İN BİREBİRLERİ, ETÜTLERİ, DENEMELERİ BENİ ÇOK İLERLETTİ'

Sınav sonuçlarında Türkiye genelinde yüzde 0,42'lik dilime girerek büyük bir başarı elde eden Ahmet Muhsin Topsakal, hazırlık sürecinde ailesine ve GASMEK'e teşekkür ederek şunları söyledi:

'Sıkı ders çalışarak ve konu tekrarları ile birlikte pekiştirerek devam ettim. GASMEK'in birebirleri, etütleri, denemeleri beni çok ilerletti. Sonra ailemin destekleri, babamın motivasyonu, annem çok yardım etti. GASMEK beni bu konuda çok ilerletti. Denemelerde pratik yaparak sınava hazırlanmamı sağladı. Öğretmenleri çok ilgiliydi, çok güzeldi. İlerde sınava hazırlananlar GASMEK'i kesinlikle tercih etmeliler. Çok güzel yerlere getiriyor. LGS tarzındaki denemeleri çok güzeldi. Birebirleri sayesinde konularda nerede eksik varsa oraya çalıştırıyorlar. Bende ilerde doktor olmak istiyorum.'

'GASMEK SAYESİNDE BİZ DE BURALARA GELDİK'

GASMEK öğrencisi Türkiye genelinde yüzde 0,91'lik dilime giren Hüseyin Yıldırım ise sınava günlük ortalama 300 soru çözerek hazırlandığını aktararak şöyle konuştu:

'Bazen zorluklar yaşadığım oldu ama pes etmedim. Motivasyonumu her zaman yükseltecek bir yolunu buldum ve devam ettim. GASMEK eğitimi çok güzeldi. Bize birçok imkanlar sundu. Bire bir soru çözümü vardı. Özel dersleri vardı. Hocaları çok ilgiliydi. Denemeleri çok güzeldi. GASMEK sayesinde biz de buralara geldik. Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'ni tercih etmek istiyorum. İleride de tıp istiyorum. Genel cerrah olmak, insanların hayatını kurtarmak istiyorum. Sınava hazırlanacak arkadaşlarım denemelerde kötü yaparlarsa üzülmesinler. LGS her şeyin değiştiği bir yer. GASMEK'i kullansınlar, GASMEK'in faydalarını sağlasınlar.'

'GASMEK'İN BÜYÜK BİR KATKISI OLDU'

Hüseyin Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım ise şöyle konuştu: 'GASMEK güzel. Denemelere gidiyordu. Birer birer derslere gidiyordu. Çok güzeldi. Yani herkese tavsiye ederim. İster istemez zorluklar geçiyordu. Kendisi GASMEK'e gidiyor, geliyor, ders çalışıyordu bizde elimizden geldiğince sessiz olmaya çalıştık. GASMEK'in büyük bir katkısı oldu.'

Türkiye genelinde yüzde 0.84'lük derece elde eden Halim Agah Batuk da zorlu bir süreç yaşadığını aktararak, 'Sürekli ders çalışma, yorulma. Artık bir bitkinlik seviyesine geliniyor. Bu süreçte ailemden çok destek aldım. GASMEK'te yılın başında çok güzel eğitimler vardı. Başlamadan önce de çok güzeldi. LGS'ye çok güzel hazırlandırıyordu denemeleri açısından. Sürekli her hafta deneme kulübü oluyor. Deneme kulübüne gidiyorsun. İstersen derse gidiyorsun. Birebir ders imkanları da alıyorsun. Pilot olmak istiyorum ben hayalim. İleride hazırlanacak öğrenciler ders çalışmayı bırakmasınlar. GASMEK'lerden faydalanmaları lazım. Çünkü buradaki denemeler, ister istemez dışarıdaki denemelerden daha güzel, birebir alıyorsun hocalarla. Ücreti de yok. Daha verimli oluyor. Sınıf dersleri, birebirler, denemeler. GASMEK genel anlamda çok verimli oluyor' diye konuştu.