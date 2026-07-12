2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Keşan, büyük bir gurur ve sevinç yaşadı. Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi İnci Nural, tüm soruları eksiksiz yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim dünyasının merakla beklediği 2026 LGS sonuçları, Keşan'a tarihi bir başarıyı getirdi. Yekta Baydar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İnci Nural, gösterdiği üstün performansla sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan elde etti. Nural'ın bu başarısı, hem ailesi hem de ilçedeki eğitim camiası tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Elde edilen başarının arkasında; öğrencinin istikrarlı azmi ve disiplinli çalışma temposunun yanı sıra, ailesinin sunduğu güçlü destek ile öğretmenlerinin ve okul yönetiminin özverili rehberliğinin yattığı ifade edildi. İnci Nural'ın bu örnek başarısı, sadece kendisi için değil, ilçedeki diğer öğrenciler için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Türkiye birincisi İnci Nural'ı yürekten kutladı. Kemik açıklamasında, 'Öğrencimiz İnci Nural'ın elde ettiği bu büyük başarı, ilçemizin eğitimdeki yükselen çıtasını bir kez daha tescillemiştir. Başarıda emeği geçen kıymetli ailesini, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; öğrencimizin başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmesini diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.