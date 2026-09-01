Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), insan odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeni dönemin kapılarını 14 Eylül'de açıyor. Eğitim, üretim ve kişisel gelişimi merkeze alan KO-MEK, yeni dönemde de vatandaşlara farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK; mesleki, sanatsal ve kişisel gelişime yönelik eğitimleriyle her yaştan vatandaşa ulaşmaya devam ediyor.

Öğrenmeyi üretimle buluşturan kurslar, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmayı da destekliyor. Bugüne kadar 1 milyon 73 bin 420 kursiyere ulaşan KO-MEK, 406 farklı branşta sunduğu eğitimlerin yanı sıra 42 kurs merkezi, Moda Akademisi ve UZEM ile Kocaeli'de hayat boyu öğrenme anlayışının önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor. Her yaştan vatandaşa ulaşan KO-MEK, eğitim imkanlarını kentin dört bir yanına taşıyarak öğrenme ve gelişim fırsatlarını genişletiyor.

KO-MEK 14 EYLÜL'DE KAPILARINI AÇIYOR

Yeni eğitim döneminde de vatandaşların değişen ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları sunacak olan KO-MEK, kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve yeni alanlarda kendilerini keşfetmelerine imkân sağlayacak. Farklı branşlardaki eğitimleriyle yeni fırsatların kapısını aralayacak KO-MEK, 14 Eylül'de yeniden kursiyerleriyle buluşacak.

Kurulduğu günden bu yana Kocaeli'nin dört bir yanında eğitim faaliyetlerini sürdüren KO-MEK, vatandaşların talepleri ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda branş çeşitliliğini her geçen dönem artırıyor. Bugün 406 farklı branşta eğitim veren KO-MEK; mesleki eğitimlerden el sanatlarına, bilişim teknolojilerinden yabancı dillere, kişisel gelişimden geleneksel sanatlara kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor.

EMEK ÜRÜNE, ÜRÜNLER DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

KO-MEK kursları, vatandaşların yeni bir meslek edinmesine, sahip oldukları mesleki becerileri geliştirmesine ve hobilerini profesyonel bir alana dönüştürmesine katkı sağlıyor. Eğitimlerin yanı sıra kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin sergilenmesi ve çeşitli organizasyonlarla vatandaşlarla buluşturulması da KO-MEK'in eğitim anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yeni dönemde de vatandaşların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarıyla çalışmalarını sürdürecek olan KO-MEK'te kurs başvuruları devam ediyor. Eğitim almak isteyen vatandaşlar, kendilerine uygun branşları belirleyerek www.komek.org adresinden başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyor.