Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitap etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde öğretmenlerin emek ve gayretine dikkat çekerek, okulun ilk gününe hazırlanmanın ve öğrencilerle yeniden buluşmanın heyecanının her yıl aynı şekilde sürdüğünü ifade etti.

'Bizim maarif davamızın nihai hedefi, bir evladımızı bu milletin kıymetli bir ferdi olarak yetiştirmektir' diyen Bakan Tekin, eğitim öğretim yılının gerçek anlamının sınıflarda ortaya çıktığını belirterek, 'Her sabah açılan sınıf kapısının ardında bir çocuğun kendisini, insanı, memleketini ve dünyayı tanımasına imkân veren büyük bir emek var' dedi.

Öğretmenlik mesleğinin kadim medeniyetin başlangıcından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar her devlet adamı ve millet ferdi tarafından kutsal kabul edildiğini vurgulayan Bakan Tekin, öğretmenlere güven duyduklarını söyledi.

'YENİ DÖNEMDE DE AYNI MÜŞTEREK GAYE ETRAFINDA ÇALIŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Bakan Tekin, öğretmenlerin bilgi, tecrübe, muhakeme ve çocuklara gösterdiği ihtimama güvendiklerini belirterek, yeni eğitim öğretim yılında da meslek ahlakı ve ortak hedefler doğrultusunda çalışılacağına inandığını ifade etti. Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, ailelere ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.