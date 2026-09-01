Ankara'da Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, ilçedeki mesleki ve teknik eğitim imkânlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, ilçede vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda düzenlenen protokol, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Şahin tarafından imzalandı.

İş birliği protokolüyle birlikte Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) bünyesinde verilen eğitimlerin kapsamının genişletilmesi ve farklı alanlarda MEB onaylı sertifika programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında ilçede düzenlenecek genel, mesleki ve teknik kurslara ilişkin çalışmalar yürütülecek. Böylece KEÇMEK'te eğitim alan vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik yeni imkânlar oluşturulacak. Hayata geçirilecek sertifikalı eğitim programlarıyla Keçiörenlilerin yeni beceriler kazanmasının yanı sıra mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. İş birliği kapsamında yürütülecek çalışmaların, vatandaşların istihdam olanaklarının artırılmasına da katkı sunması hedefleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, iş birliği protokolünün Keçiörenlilere hayırlı olmasını dilerken, sürece katkılarından dolayı Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Şahin'e teşekkür etti.

KEÇMEK'TE ÇOK SAYIDA BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK, vatandaşlara sanat ve meslek edindirmeye yönelik çok sayıda branşta eğitim imkânı sunuyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kurslar aracılığıyla vatandaşların yeni beceriler kazanması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Yeni iş birliğiyle birlikte KEÇMEK'teki eğitim seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ve vatandaşların mesleki yetkinliklerini belgelemelerine imkân sağlayacak sertifikalı programların artırılması planlanıyor.