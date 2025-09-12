Tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 239 bin 876 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 623 milyon 487 bin adet olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ise tavuk eti üretimi yüzde 14,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4 arttı; yumurta üretimi ise yüzde 9,7 geriledi.ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, bir önceki ay (Haziran 2025) 202 bin 521 ton olan tavuk eti üretimi, Temmuz ayında yüzde 18,4 artışla 239 bin 876 tona çıktı.

Tavuk yumurtası üretimi ise Haziran'daki 1 milyar 518 milyon 267 bin adetten yüzde 6,9 artarak 1 milyar 623 milyon 487 bin adete yükselse de yıllık bazda yüzde 4,9 düşüş gösterdi.

Kesilen tavuk sayısı Temmuz ayında yüzde 14,8, ocak-temmuz döneminde yüzde 11,4 arttı.