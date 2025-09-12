Temmuz 2025 süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayan TÜİK, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 946 bin 158 ton olduğunu açıkladı. Süt ürünleri üretiminde genel yükseliş gözlenirken, içme sütü üretimi yüzde 19,2'lik rekor artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre, bir önceki ay (Haziran 2025) 935 bin 49 ton olan toplanan inek sütü miktarı, Temmuz'da yüzde 1,2 artarak 946 bin 158 tona yükseldi.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 3,2 artarken, ayran ve kefir üretimi yüzde 10,0 yükseldi (97 bin 689 ton). Yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 19,2 artışla 127 bin 164 tona ulaştı (bir önceki aydan yüzde 1,9 artış). Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12,1 artarak 8 bin 954 tona çıktı.

Ocak-Temmuz döneminde ise artışlar tabloya şöyle yansıdı:

İnek peyniri üretimi yüzde 2,0, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,0, yoğurt üretimi yüzde 3,9, içme sütü üretimi yüzde 8,4 artışla 958 bin 122 tona ulaşırken, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 10,6 arttı.

TÜİK'in verileri süt sektörünün talep artışı ve verimlilik kazanımlarına bağlı olarak olumlu bir seyir izlediğini gösterdi.