İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını bu kez Altayçeşme Mahallesi'nin cadde ve sokaklarına taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma kapsamında cadde ve sokaklar temizlenirken, yollar yıkandı, çevrede bulunan atıklar toplandı ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik yapıldı. Gün boyunca sahada görev yapan belediye ekipleri, Altayçeşme'nin farklı noktalarında yoğun bir çalışma yürüttü. Cadde ve sokaklarda biriken toz, yaprak ve çeşitli atıklar mekanik süpürme araçlarıyla temizlenirken, temizlik personeli de sokak aralarında ve kaldırımlarda elle temizlik gerçekleştirdi. Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda yapılan çalışmalarla mahalle genelinin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması hedeflendi.

CADDE VE SOKAKLAR TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI

Temizlik çalışmasının önemli bölümlerinden birini ise yol yıkama çalışmaları oluşturdu. Basınçlı yol yıkama araçlarıyla Altayçeşme'deki cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı. Yol yüzeylerinin yanı sıra kaldırım kenarları ve ortak kullanım alanlarında da temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, temizlik çalışmaları sırasında çevreye gelişi güzel bırakılan atıkları da topladı. Cadde ve sokaklarda bulunan hacimli atıklar ile çevre kirliliğine neden olan çeşitli malzemeler ekipler tarafından kaldırılarak uygun şekilde bertaraf edilmek üzere toplandı.

Mahalledeki çöp konteynerlerinin temizliği de çalışma programına dâhil edildi. Konteynerler özel ekipmanlarla yıkanarak temizlenirken, çevresindeki alanlarda oluşan atıklar da ekipler tarafından toplandı. Böylece hem konteynerlerin hem de çevresindeki ortak kullanım alanlarının daha hijyenik hale getirilmesi sağlandı.