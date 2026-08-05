Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlatılan ulaşım teyakkuzu çerçevesinde Keles ilçesine bağlı Delice Mahallesi'nde 7 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme çalışmalarına hız verildi. Başkan Vekili Biba'nın göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre zarfında ulaşım yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12 kat artıran Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için teyakkuza geçti.

YOL HEM YENİLENİYOR HEM DE GENİŞLETİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Keles ilçesine bağlı Delice Mahallesi'nde toplam 7 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışmasına başladı. Mahalle içi ve bağlantı yollarını baştan sona yenileyen çalışmalarla birlikte mevcutta 7 metre olan yol genişliği 9 metreye çıkarılıyor. Çalışmalarla hem ulaşım ağının güçlendirilmesi hem de vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

'YOLLARIMIZ GÜZEL OLURSA GENÇLER GELİR'

Delice Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakır, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum. En bozuk yol bizim köyümüzün yoluydu. Cumartesi ve Pazar olduğu o zaman vatandaşlarımız üretim için buraya geliyor. Yollarımız ne kadar güzel olursa gençlerimizi köye getirmek de o kadar mümkün olur. Yapılan hizmet gerçekten çok güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.' dedi.