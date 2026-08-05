Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., işlettiği plajlarda vatandaşların keyifli ve güzel vakit geçirmesi için yaz sezonu boyunca etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra Kumcağız sahilinde düzenlenen çocuk etkinliği, plaja ve denize gelen miniklere eğlence dolu anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra'nın önemli turizm noktalarından Kumcağız sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yaklaşık 2 saat boyunca animatörler eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Mobil araç üzerinde gerçekleştirilen programda diyaloglu sahne gösterilerinin yanı sıra şarkılar, bilmeceler ve genel kültür sorularının yer aldığı eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Dans müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen interaktif animasyon etkinliklerine çocuklar büyük bir coşkuyla katıldı.

PAMUK ŞEKERİ İKRAMI TATLI BİR ANI BIRAKTI

Etkinlik kapsamında düzenlenen yüz boyama çalışması da miniklerden yoğun ilgi gördü. Rengârenk yüz boyamalarıyla sahilde keyifli görüntüler oluşturan çocuklar, eğlence dolu anlar yaşadı. Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şekeri de ikram edildi. Çocukların mutluluğuna aileleri de ortak olurken, Kumcağız sahilinde neşeli ve renkli görüntüler yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., kent genelinde işlettiği plajlarda vatandaşların yaz sezonunu daha keyifli geçirmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kumcağız sahilinde gerçekleştirilen etkinlik, deniz ve plaj keyfi yapan miniklere tatillerinde eğlenceli bir anı bıraktı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak keyifli vakit geçirdi. Belde A.Ş., yaz boyunca düzenlediği benzer etkinliklerle Kocaeli sahillerinde çocukların ve ailelerin kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlamayı sürdürecek.