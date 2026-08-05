Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mobil Sahipsiz Kedi Kısırlaştırma Projesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA (İGFA) - Sahipsiz kedilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kent genelindeki kedi popülasyonunu kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek amacıyla yürütülen proje kapsamında mobil kısırlaştırma ünitesi farklı noktalarda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Projenin ikinci durağı ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Parkı içerisinde bulunan EKDAĞ Yönetim Ofisi önü oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önlemek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla hayata geçirdiği mobil kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelindeki sahipsiz kedi popülasyonunu sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına almayı hedefleyen uygulamanın ikinci durağı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Parkı oldu. Randevu sistemiyle vatandaşlar tarafından mobil kısırlaştırma ünitesine getirilen sahipsiz kedilerin operasyonları, uzman veteriner hekimler tarafından steril ve güvenli koşullarda gerçekleştiriliyor.

KONTROLSÜZ ÜREMEYE MOBİL ÇÖZÜM DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Müge Özmen, vatandaşların randevu sistemiyle getirdiği sahipsiz sokak kedilerini kısırlaştırma işlemlerini mobil ünitede steril ve güvenli koşullarda gerçekleştirildiğini söyledi.

Özmen, 'Bu çalışmalarla kontrolsüz üremenin önüne geçerek sokak hayvanı popülasyonunun dengeli şekilde yönetilmesine katkı sağlıyoruz. Kısırlaştırma işlemleri aynı zamanda kedilerde üreme dönemine bağlı sağlık sorunlarının azalmasına yardımcı olurken, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine de destek oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

MOBİL KISIRLAŞTIRMA HİZMETİNE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Veteriner Hekim Özmen, vatandaşların mobil kısırlaştırma hizmetine yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Sokakta yaşayan can dostlarımız için duyarlılık gösteren ve bu çalışmalara destek veren tüm hayvan severlere teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığını korumaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.