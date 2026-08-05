Malatya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 8-16 Ağustos tarihleri arasında konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.

MALATYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın kendisi için her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, '6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya'ya gelerek yaraların sarılması için uzun süre şehirde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ettik. Bu yıl ise ikinci kez Malatya Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyeceğiz.' dedi.

Bakan Ersoy, festival aracılığıyla Malatya'nın binlerce yıllık tarihini, köklü medeniyet birikimini ve zengin kültürel değerlerini çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere Malatya'nın Anadolu'nun en köklü medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, 'Her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağında, bu kadim şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Festivalimizle bir yandan kültürel değerlerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarırken, diğer yandan Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.' dedi.

MALATYA'NIN YÖRESEL LEZZETLERİ GASTRONOMİ TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Malatya, Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Festival kapsamında belirlenen 31 Lezzet Noktası'nda Malatya mutfağının özgün tatları ziyaretçilerle buluşacak. Şehir merkezi başta olmak üzere farklı ilçelere yayılan Lezzet Noktaları ile kentin zengin gastronomi mirasının tanıtılması, yerel işletmelerin desteklenmesi ve ziyaretçilere Malatya mutfağını yakından keşfetme imkânı sunulması hedefleniyor.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi şef olarak Ömür Akkor yer alacak. Festival kapsamında konuk şefler Halil Sarıal, Emre Murat, Erşan Yılmaz, Gökhan Ali Çamkerten ile Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Mevlüt Özkaya; yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, gastronomi yazarları Ebru Erke ve Müge Akgün ile BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli Malatya'nın gastronomi mirasını yerinde keşfedecek.

Festival boyunca Lezzet Noktaları'nı ve yerel işletmeleri ziyaret edecek konuk isimler, Malatya mutfağının özgün lezzetlerini deneyimleyerek kentin köklü yemek kültürünün ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sunacak.

Fırat Havzası'nın bereketli toprakları ve güçlü tarımsal üretim geleneğiyle şekillenen Malatya mutfağı; yöresel ürünleri geleneksel pişirme teknikleriyle buluşturan özgün yapısıyla öne çıkıyor. Dünya çapında ün kazanan kayısısından kağıt kebabına, analı kızlı köfteden içli köfteye, kiraz yaprağı sarmasından yaprak döner ve tandır lezzetlerine uzanan zengin mutfak kültürü, festival boyunca ziyaretçileri Malatya'nın yüzyıllara dayanan gastronomi mirasıyla buluşturacak.

FESTİVAL AKŞAMLARINA ÜNLÜ SANATÇILAR RENK KATACAK

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer sahne alacak.