Bursa İnegöl'ün kuzey girişinde yapımı devam eden Millet Bahçesi projesinde üst yapı uygulamalarına başlandı. Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, 'İnşallah 2027 yılında burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan İnegöl Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Hamzabey Mahallesi sınırlarında Boğazköy Barajı kıyısında konumlanan ve şehrin kuzey girişi olarak nitelendirilen bölgede toplam 451 bin 800 metrekarelik devasa alana inşa edilen projede, üst yapı uygulamalarına başlandı.

Tamamlandığında yalnızca İnegöl değil, çevre il ve ilçelerden de misafir ağırlaması beklenen, doğal güzellikleri ve geniş kapsamlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken proje içerisinde vatandaşların dinlenme, spor, eğlenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılayacak çok sayıda sosyal donatı yer alıyor.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Her yaştan bireyin keyifle vakit geçirebileceği İnegöl Millet Bahçesi, yeşil dokusu, ferah yapısı ve zengin içeriğiyle bölgenin cazibe merkezi olmaya şimdiden aday. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi'nin 1 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefinin de önemli bir parçasını oluşturan proje artık şekillenmeye başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, örnek kamelya kurulumunun yapıldığı Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

2027 YILINDA HİZMETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, 'İnegöl'ün kuzey girişi olarak ifade ettiğimiz Millet Bahçemize devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere geldik. Şu anda örnek kamelyalarımız ve mangal yerlerimiz kuruldu. Diğer kamelyaların yapılacağı alanlar da hazırlandı. Burada ayrıca altyapıları tamamladık, yol açma çalışmalarımızı, teknik altyapımızı hazırladık. Bundan sonraki süreçte de yol kaplamalarımızı, aydınlatmaları, beraberinde restoran ve kafeterya gibi yapıların tamamlanması, ilave ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gibi çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki günlerde giriş tagını hayata geçireceğiz. İhtiyaç olan lavabolar, mescit alanları, çeşitli kullanım alanları, piknik alanları hepsi çok güzel şekilde planlandı. İnşallah 2027 yılında burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Şimdiden İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum' dedi.