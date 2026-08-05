Maltepe Belediyesi tarafından 'Yazın Buluşma Noktası Maltepe' sloganıyla düzenlenen Yaz Çocuk Tiyatroları, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde çocukları tiyatroyla buluşturdu. 'Çizmeli Kedi' ve 'Sihirli Ormanın Gizemi' adlı oyunlar, iki farklı mahallede açık havada sahnelendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yaz Çocuk Tiyatroları, ağustos ayında da devam etti. Yaz akşamlarında çocukları tiyatronun renkli dünyasıyla buluşturan etkinliklerin adresi bu kez Altıntepe ve Cevizli mahalleleri oldu.

3 Ağustos Pazartesi günü Altıntepe Mahallesi Güvercin Sokak Parkı'nda sahnelenen 'Çizmeli Kedi' adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerle buluştu. Saat 19.00'da başlayan gösterimde çocuklar, sevilen masal kahramanı Çizmeli Kedi'nin maceralarını izledi. Açık havada gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, çocuklara yaz akşamında eğlenceli bir kültür-sanat deneyimi yaşattı.

Yaz Çocuk Tiyatroları'nın bir sonraki durağı ise Cevizli Mahallesi oldu. 4 Ağustos Salı günü Toros Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bu kez 'Sihirli Ormanın Gizemi' adlı oyun sahnelendi. Doğanın büyülü dünyasında geçen oyun, çocukları masalsı bir maceraya götürürken hayal güçlerini de harekete geçirdi.

PARKLAR TİYATRO SAHNESİNE DÖNÜŞTÜ

Maltepe Belediyesi, Yaz Çocuk Tiyatroları ile tiyatroyu çocukların bulunduğu mahallelere taşımayı sürdürdü. Parklarda gerçekleştirilen açık hava gösterimleri, çocukların aileleriyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerine katılmasına olanak sağladı. Altıntepe ve Cevizli'de gerçekleştirilen iki gösterimde de çocuklar tiyatronun eğlenceli dünyasında keyifli vakit geçirirken, aileler de etkinliklere eşlik etti. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturan gösterimler, Maltepe'nin farklı mahallelerinde çocuklara yönelik etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu. (05.08.2026)