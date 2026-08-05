ÇEKÜL Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Metin Sözen Okulu, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplumu ortak bir eğitim modelinde buluşturacak. Okulun ilk uygulaması ekim ayında Gaziantep'te başlayacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep, kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. 'Kavramdan Uygulamaya, Kentten Geleceğe' temasıyla düzenlenen Metin Sözen Günü kapsamında, Prof. Dr. Metin Sözen'in düşünsel mirasını yaşatmayı amaçlayan Metin Sözen Okulu tanıtıldı.

ÇEKÜL Vakfı'nın 35 yıllık saha deneyimini yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen okul; yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve gençleri ortak üretim anlayışıyla bir araya getirerek doğa ve kültür odaklı koruma bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Metin Sözen'in Türkiye'de koruma kültürünün gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirterek, onun bilgi birikimi ve yaşam anlayışının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Metin Sözen Okulu'nun kalıcı bir mekâna kavuşacağını da açıklayan Şahin, Ömer Ersoy Kültür Merkezi ve Nikâh Salonu'ndaki bir bölümün ÇEKÜL Vakfı'nın eğitim faaliyetleri için tahsis edileceğini duyurdu.

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen ise Metin Sözen'in en büyük mirasının yetiştirdiği insanlar olduğunu belirterek, okulun yalnızca ders verilen bir kurum değil; birlikte düşünmenin, üretmenin ve sorumluluk almanın merkezi olacağını ifade etti. Program kapsamında düzenlenen panellerde Metin Sözen'in koruma anlayışı ile Gaziantep'in kültür odaklı dönüşüm süreci ele alındı. Akademisyenler ve yerel yöneticiler, Gaziantep'te yürütülen koruma çalışmaları ile Metin Sözen'in kentte bıraktığı izleri farklı yönleriyle değerlendirdi.

Etkinlikte ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ÇEKÜL Vakfı arasında Metin Sözen Okulu Yerel Etki ve Öncülük Programı için niyet ve iş birliği beyanı imzalandı. İlk uygulaması ekim ayında Gaziantep'te başlayacak programın ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı kentlerine yayılması hedefleniyor.

Metin Sözen Okulu; gençlere yönelik ÇEKÜL Çemberleri, araştırmacılar ve uzmanlara yönelik Yaşayan Miras ve Etki Programı ile belediyeler ve kamu kurumları için hazırlanan Yerel Etki ve Öncülük Programı olmak üzere üç temel eğitim ayağından oluşacak.

Programa katılamayan Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş da gönderdiği mesajda, Prof. Dr. Metin Sözen'in Türkiye'de koruma bilincinin yerleşmesine öncülük eden en önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de mesajlarıyla etkinliğe destek verdi.

Öte yandan Metin Sözen Günü kapsamında üç ayrı sergi de sanatseverlerle buluştu. Metin Sözen Okulu Fotoğraf Sergisi'nin yanı sıra, Anadolu'nun kültürel belleğinden ilham alan 'Nazar, Tılsım ve İzler' seramik sergisi ile Gaziantep'in yeraltı kültür mirasını belgeleyen 'Altı da Üstü de Kültür' sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.