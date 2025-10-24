Bilecik'in Pazaryeri ilçesine atanan 110. Dönem birincisi Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, görevine başladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 1992 yılında Karaman'da doğan Kaymakam Kara, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise Manisa'da tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Üç yıllık özel sektör tecrübesinin ardından, 2022 yılında 110. Dönem Karaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Kara, sırasıyla Karaman Valiliği, Tekirdağ Malkara ve Bursa İznik ilçelerinde stajlarını başarıyla tamamladı.

Bozcaada Kaymakam Vekilliği görevinin ardından katıldığı Kaymakamlık Kursu'nu dönem birincisi olarak bitiren Kara, tercihini Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden yana kullandı.

Görevine başlar başlamaz kurum amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştiren Kaymakam Kara, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Pazaryeri ilçemiz çok güzel bir yer. İnşallah hep birlikte bu güzelliğe değer katacak, vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunacağız.'