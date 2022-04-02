Selçuk Bayraktar İnsansız Hava Aracı Kızılelma'nın özelliklerini açıkladı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı için çalışmalar devam ederken insansız hava araçlarında yeni döneme girildiği açıklandı.

İHA’lar ile ilgili açıklama yapan mühendis Selçuk Bayraktar üretim halinde olan Kızılelma’yı anlattı. Selçuk Bayraktar, İHA’lar hakkında bu hafta yeni bir gelişme olduğu ifade ederken prototip model olan Kızılelma’ya ilk kanadın takıldığını açıkladı.

İnsansız hava harp sisteminin 2023'te ilk uçuş testinin yapılacağı açıklanırken Türk savunma teknolojileri yolculuğunun çok kritik bir eşiğe geldiği ifade edildi.

NTV’ye konuşan Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

"Dünya artık bu tarz platformlara gidiyor. Platformların gecikmesinin temel nedenlerinden biri beşinci nesil uçaklara çok büyük yatırımların yapılmış olması. Böyle olmasaydı 10 sene önce dünya, insansız hava uçaklarına geçmiş olurdu. Bugüne kadar oluşmuş maliyet o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar. Kızılelma Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak ve bizim için mini İHA'yı yaptığımızdan beri gelen bir hayaldi. 2000'li yılların başından beri verdiğimiz bu mücadelede adım adım ilerledik. Kızılelma dediğimiz bu hayale çok yaklaştığımızı görüyoruz."

KIZILELMA’NIN HIZ DETAYI

Hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağının altını çizen Selçuk Bayraktar, "Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda Kızılelma'da da kullanacağız. Bu yaklaşık 18 yıllık bir teknolojik birikim. Akıncı'yla birlikte Kızılelma’yı yapabilir hale geldik. Kızılelma'nın ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformalar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz." diye konuştu.

KIZILELMA NEDİR VE ÖZELLİKLERİ

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.

İnsansız hava aracı olan Kızılelma, düşük radar kesitine sahiptir. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.