HAARP Teknolojisi MRBS’de tartışılacak

Türkiye’nin askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan tek ihtisas etkinliği MRBS, 21 Mart’ta başlıyor. Yerli savunma sanayii en yeni teknolojilerini MRBS’de tanıtacak. Kahramanmaraş depremleriyle yeniden gündeme gelen HAARP teknolojisi de MRBS’de tartışılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 21 Mart 2023 tarihinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek Zirve’de yerli ve milli savunma sanayii temsilcileri, inovatif teknolojilerini ve projelerini tanıtacak.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS, askeri radar ve sınır güvenliği alanında ülkemizin en kapsamlı etkinliği olarak dikkat çekiyor.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz; “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz MRBS’yi hacim olarak iki katına ulaştırdık. Türk savunma sanayisinin en son teknolojiyle geliştirdiği projeleri, dost ve müttefik ülkelerden karar vericilerle de buluşturacak olan MRBS, önemli bir ihracat platformu niteliği taşıyor. Sanayicilerimizin ihracatçı vizyonunu destekleyen MRBS’de bu yıl önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanmasını bekliyoruz. MRBS’nin oturumlarında hava, deniz ve kara sınırlarımız için geliştirilen teknolojilerin yanı sıra ülkeleri sınırsızlaştıran inovatif projelere de dikkat çekeceğiz. Kahramanmaraş merkezli depremlerle yeniden gündeme gelen HAARP teknolojisi de MRBS’de masaya yatırılacak. Ayrıca Türkiye’deki uzay çalışmalarının geleceği de önemli oturum konularımız arasında yer alıyor” diye konuştu.