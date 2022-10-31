banner314

banner325

Son Dakika

Güncel olmayan işletim sistemleri uyarısı; Kullanmayın

Chrome’un Windows 7 ile Windows 8.1 desteği 2023 yılında sona eriyor. ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları cihaz ve veri güvenliklerini göz önüne alarak  güncel olmayan işletim sistemlerini kullanmamaları konusunda uyardı. 

TEKNOLOJİ 31.10.2022, 09:54 Murat Aydın
Güncel olmayan işletim sistemleri uyarısı; Kullanmayın

Microsoft 10 Ocak 2023 tarihinde Windows 7 ve Windows 8.1 desteği için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleme programını sonlandırarak bu işletim sistemlerine yönelik desteğini tamamen bitireceğini duyurdu. ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları cihaz ve veri güvenliklerini göz önüne alarak  güncel olmayan işletim sistemlerini kullanmamaları konusunda uyardı. 

Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemleri için artık destek veya güncelleme sunmayacağı için Chrome’un bu iki işletim sistemini desteklemesine gerek kalmıyor. Chrome, Windows 7 ve Windows 8.1 yüklü cihazlarda çalışmaya devam edecek fakat kullanıcılar bu cihazlardaki Chrome sürümleri için artık güncelleme almayacak. Bu durum Google’ın herhangi bir hatayı çözmeyeceği veya güvenlik açıklarını düzeltmeyeceği anlamına geliyor. Eski Windows sürümlerinin olduğu cihazlarda Chrome’u kullanmaya devam etmenin ne kadar riskli olacağını belirtmeye gerek bile yok.

ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen konu ile ilgili şu  açıklamalarda bulundu; “Söz konusu durum, güncel olmayan işletim sistemlerinin cihazlar ve veriler için tehlikeli olabileceğine işaret ediyor. Bazı kullanıcılar eski telefon ve tabletlerini ve mevcut işletim sistemlerini ömür boyu kullanmak istiyorlar. Her geçen gün artan ve değişen tehdit ortamı ile gelişen teknoloji, bizleri güvenliğimizi arttırmaya ve eski sistemleri geride bırakmaya zorluyor. Windows 7 en son güncelleştirmeyi aldığından bu yana yaklaşık üç yıl geçti. Chrome, son kullanma tarihini bir hayli geçen güncelleştirmeler sundu. İşletmeler ve kullanıcılar bunu yeni cihazlara para harcamak zorunda kalacakları bir durum olarak görebilirler ancak verileri ve ağ sistemleri daha iyi korumak için cihazları, işletim sistemlerini ve yazılımları güncellemenin bir zorunluluk olduğunu kabul etmek gerekiyor.

#işletim sistemi #eset #ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen #Windows #Chrome
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 31 Ekim 2022
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:09
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir