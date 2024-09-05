TEKNOFEST Robolig Yarışmasında finale kalan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ‘Robo Molla Yegan’ takımı Antalya TEKNOFEST’TE Yıldırım’ı temsil edecek.BURSA (İGFA) - Geleceğin TEKNOFEST kuşaklarını Yıldırım’da yetiştirme hedefiyle Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Molla Yegan’ın ders verdiği 6 asırlık Molla Yegan Medresesi’ni çocuk üniversitesine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, yeni Fatihler yetiştirmeye devam ediyor. ‘Köklerden Geleceğe’ mottosu ile 35 farklı branşta 5-12 yaş grubundaki çocuklara astronomiden uzaya, teknolojiden bilim sanata kadar eğitimlerin verildiği merkezden 6 bin 500 çocuk mezun olurken; 10 bin 130 öğrenci de gerçekleştirilen okul turları ile uzayın renkli dünyasına konuk oldu. Öte yandan Yıldırım Belediyesi, Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan kursiyerlerden oluşan bir takım kurdu. Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e katılmak için yıl boyunca çalışan ‘Robo Molla Yegan’ takımı finale kalarak Antalya’da yarışmaya hak kazandı. 5-8 Eylül tarihleri arasında Ortaokul kademesi, Robolig kategorisinde mücadele edecek ‘Robo Molla Yegan’ takımı Yıldırım’ı temsil edecek.

YENİ FATİHLER YETİŞECEK

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret ederek finalistler ile bir araya gelerek başarılar dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu mekân nasıl 600 yıl önce bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağladıysa bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının yetişmesine öncülük ediyor. Bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bizler için en önemli görevlerden biri çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve milletlerine faydalı olacak bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocuklar hayal dünyasında yaşar, hayallerle büyür, hayallerle yol çizerler. Molla Yegân Çocuk Üniversitesi çocuklarımıza en güzel hayalleri kurduracak bir hizmet oldu. İnanıyorum ki Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin, yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacaktır” dedi. Mola Yegân Çocuk Üniversitesi’nin Türkiye’nin son 20 yılda geldiği noktayı özetleyen önemli bir eser olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın hayallerini ve hedeflerini arşa ulaştıracak, onları Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak bir üniversitedir. Burası; bilim adamı, astronot, pilot, mühendis ve sanatçıların yetişeceği yerdir. ‘Türkiye Yüzyılı’nın filizidir” diye konuştu.