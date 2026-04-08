TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının tarımsal üretim açısından risk oluşturduğunu açıkladı.

Yapılan değerlendirmelerde özellikle zirai don tehlikesine dikkat çekilerek, üreticilerin gerekli önlemleri almalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, tarımsal üretimin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların en aza indirilmesi için çiftçilerin tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticilerin hasar tespit işlemleri için bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlükleriyle hızlı şekilde iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. Tarım sigortası bulunan üreticilerin ise hasar ihbarlarını gecikmeden Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden yapmaları istendi.

Açıklamada, bakanlığın üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi olası afet durumlarında da üreticilerin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.