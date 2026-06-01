Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Çevre Haftası kapsamında kutlanan 8 Haziran Marmara Denizi Günü öncesinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Bu yıl etkinliklerin ana teması 'Deniz Suyu Sıcaklığı' olacak.

Birlik, bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek etkinliklerle Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında kutlanan Marmara Denizi Günü'nün bu yılki temasının 'Deniz Suyu Sıcaklığı' olarak belirlendiği bildirildi. Açıklamada, insan kaynaklı iklim krizi ve deniz kirliliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

1-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kıyı temizlikleri, doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları, sergiler ve çeşitli farkındalık programları düzenlenecek. Etkinliklerle Marmara Denizi'nin karşı karşıya bulunduğu çevresel tehditlere dikkat çekilmesi ve toplumun farklı kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle harekete geçirilmesi hedefleniyor.

Marmara Belediyeler Birliği, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler, öğrenci kulüpleri ve vatandaşları Marmara Denizi için farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye davet ederek, '#MarmaraHepimizin' çağrısını yineledi.