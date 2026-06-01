Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri, desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Kadın Danışma Merkezlerinden, 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişi yararlandı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi; kadınların psikolojik, sosyal ve diğer birçok alanlardaki hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme, yönlendirme ve psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) yer alan Kadın Danışma Merkezi hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verirken, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kadın Danışma Merkezi ise haftanın her günü açık bulunuyor.

Kadın Danışma Merkezleri'nde kadınlara fiziksel, psikolojik, ekonomik ve diğer şiddet türleri konusunda bilgilendirme yapılırken; ihtiyaç halinde sığınma evi, Kariyer Merkezi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği de sunuluyor.

Kadınların acil durumlarda kullanabileceği KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kadın Danışma Merkezinde görev yapan uzman psikologlar tarafından bireysel terapi, çift terapisi, çocuk görüşmeleri ve grup terapileri de gerçekleştiriliyor.

Ayrıca kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları ve çeşitli atölyeler de düzenleniyor. Kadın Danışma Merkezlerinden faydalanmak isteyen kadınlar Alo 185 Çağrı Merkezi üzerinden iletişim sağlayabilir.