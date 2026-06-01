Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı'ndaki modern sağlık merkezinde verilen ücretsiz sünnet hizmeti yoğun ilgi görüyor. Merkez açıldığından bu yana yaklaşık 3 bin 151 çocuk, ücretsiz sünnet hizmetinden yararlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık Merkezi'nde özel klinik konforunda hizmet veriliyor. Kepez Sakarya Bulvarı üzerinde yer alan merkezde güvenli ve hijyenik koşullarda verilen ücretsiz sünnet hizmeti ile ailelere de ekonomik anlamda destek sağlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Merkezi'nde uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen sünnet işlemleri, modern ve steril ortamlarda titizlikle uygulanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Hande Düdülü, 'Alanında uzman sağlık personellerimizle yürüttüğümüz bu hizmette, ailelerimizin ve çocuklarımızın memnuniyeti bizim için büyük önem taşıyor.

Sürecin her aşamasında çocuklarımızın sağlığı ve konforu ön planda tutuluyor. 2026 yılı içerisinde ilk beş aylık dönemde 236 çocuğumuza sünnet hizmeti verdik. Hizmetin başladığı 2021 yılından itibaren ise toplam yaklaşık 3 bin 151 çocuğumuzun sünnet işlemini gerçekleştirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

GÜVENLİ SÜNNET, PSİKOLOJİK DESTEK

Sünnet Kliniğinde doktor olarak görev yapan Ömer Şinasi Üstün ise sünnet için gelen ailelere yalnızca hijyenik ve güvenli bir ortam sunmakla kalmadıklarını, çocukların kendilerini rahat hissetmelerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Üstün, 'Ailelerimizin aklındaki soru işaretlerini gidermek için süreç hakkında detaylı bilgilendirme yapıyor, kullanılacak ilaçlarla ilgili gerekli açıklamalarda bulunuyoruz. Sünnet işlemlerini gerçekleştirirken, sürecin psikolojik yönünü de önemsiyoruz. Bu noktada merkezimizde görev yapan psikoloğumuzun desteğiyle hem çocuklarımıza hem de ailelerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz' diye konuştu.